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रुड़की के नामी अस्पताल में लगी आग, मची अफरा तफरी, स्टाफ की सूझबूझ से बची कई जिंदगियां

हरिद्वार के रुड़की में एक अस्पताल में आग लग गई. गनीमत रही कि मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

FIRE AT ROORKEE HOSPITAL
रुड़की के नामी अस्पताल में लगी आग (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 11:48 AM IST

4 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, यहां पर शहर के एक निजी अस्पताल में आग लग गई. आग लगने से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों में हड़कंप मच गई. इतना ही नहीं, हालात उस समय और गंभीर हो गए जब अस्पताल की बिजली सप्लाई बाधित हो गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की के बीएसएम तिराहे के पास स्थित शहर का एक प्राइवेट अस्पताल है, जो विनय विशाल अस्पताल के नाम से जाना जाता है. बीती देर रात इस अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से अस्पताल हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी. जिसके बाद कुछ ही देर में धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया और धुएं के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई.

रुड़की के नामी अस्पताल में लगी आग (VIDEO-ETV Bharat)

हालात उस समय और गंभीर हो गए, जब अस्पताल की बिजली सप्लाई बाधित हो गई और कई जरूरी मशीनें अस्थायी रूप से बंद हो गईं. हालांकि, अस्पताल स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. खासतौर पर आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती थी. लेकिन टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाल लिया.

Fire at Roorkee Hospital
आग लगने की घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई. (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और मोटर फायर इंजन से होज पाइप फैलाकर पम्पिंग कर पानी की बौछारों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. साथ ही दमकल कर्मियों ने अस्पताल के बड़े परिसर को जलने से बचा लिया गया. अगर समय रहते दमकल कर्मियों द्वारा आग पर कापू न पाया होता तो अस्पताल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था.

Fire at Roorkee Hospital
दमकल कर्मियों और अस्पताल स्टाफ ने आग से उपकरणों को बचाया. (PHOTO-ETV Bharat)

फायर स्टेशन रुड़की की टीम की तत्काल जोखिमपूर्ण कार्रवाई और रिस्पांस टाइम ने एक बहुत बड़ी जन-धन हानि होने से बचा लिया. अस्पताल में आग लगने से पुराने आपातकालीन सेंटर की विद्युत वायरिंग फिटिंग, फाल सीलिंग, कुर्सियां, मेज, फिजियोथेरेपी की मशीनरी और काफी सारा लाखों का सामान जल गया है. आग से आपातकालीन सेंटर साइड की चतुर्थ तल तक की वायरिंग फिटिंग वायरें जल गई हैं. गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

Fire at Roorkee Hospital
दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाते हुए. (PHOTO-ETV Bharat)

अस्पताल के संचालक डॉक्टर विशाल घई के अनुसार, अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. आईसीयू समेत सभी जरूरी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं और राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

फिजियोथेरेपी सेंटर से शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं ऊपरी तल तक गया है. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है. स्थिति सामान्य है.
-राजीव उनियाल, उपनिरीक्षक, कोतवाली गंगनहर-

रात करीब 11 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली. तुरंत रिस्पांस करते हुए दमकल विभाग ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया. घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है. जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना संभावित कारण माना जा रहा है.
-वंश नारायण यादव, अग्निशमन अधिकारी-

बता दें कि रुड़की का यह वही विनय विशाल अस्पताल है जो कोरोना कल के समय देशभर में सुर्खियों में आया था. इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौतें हुई थी.

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