दिल्ली में कूड़े का पहाड़ फिर बना जी का जंजाल, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग, सांस लेना हुआ मुश्किल

गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग से फैला धुएं का गुबार, धुएं की मोटी चादर से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, आग बुझाने में जुटा प्रशासन

दिल्ली के ग़ाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग,लोगों में दहशत
दिल्ली के ग़ाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग,लोगों में दहशत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 19, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्वी इलाके में स्थित ग़ाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. आग लगने के बाद उठ रहे घने काले धुएं ने आसपास की कॉलोनियों और मुख्य सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया है. धुएं की मोटी चादर के कारण दृश्यता कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आग लगने से पूरे इलाके में भरा धुंआ : स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के कुछ ही देर बाद पूरे इलाके में बदबू और धुआं फैल गया. सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग और सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश और सांस फूलने की शिकायत की है.

दिल्ली के ग़ाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बताई परेशानी : स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही इतना ज़्यादा धुआं फैल गया है कि घर के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है. बच्चों और बुज़ुर्गों की हालत ज्यादा खराब है. एक अन्य राहगीर ने बताया कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों में जलन हो रही थी और गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया. वहीं इलाके की एक महिला ने कहा,हर साल यहां आग लगती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता. हम लोग मजबूर हैं ऐसी हवा में रहने के लिए.

प्रशासन के द्वारा आग बुझाने और राहत का काम जारी : फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और आग बुझाने का काम जारी है. स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा और उन्हें इस जहरीले धुएं से राहत मिलेगी. दिल्ली पहले से ही बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही है और ऐसे में ग़ाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगना हालात को और भी गंभीर बना रहा है. मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है.

संपादक की पसंद

