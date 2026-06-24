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लोहरदगा में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, करीब 15 लाख की संपत्ति जलकर राख

लोहरदगा में एक फर्नीचर शोरूम में आग लगने से करीब 15 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गई.

FIRE BREAKS SHOWROOM IN LOHARDAGA
शोरूम में धधकती आग (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 24, 2026 at 12:00 PM IST

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लोहरदगा: जिले के कुडू थाना क्षेत्र के कुंदो मोड़ स्थित एक फर्नीचर शोरूम में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से शोरूम में रखा सोफा सेट, पलंग, कुर्सी और अन्य फर्नीचर की सामान जलकर राख हो गई. शोरूम मालिक द्वारा घटना में 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है.

पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची

आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया. घटना की सूचना मिलने पर लोहरदगा अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि लोहरदगा से कुडू पहुंचने में दूरी के कारण अग्निशमान विभाग की टीम देर से पहुंची.

शोरूम मालिक की ओर से कुडू थाना में आवेदन दिया गया है. जिसमें उन्होंने 10-15 लाख के नुकसान की बात कही है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना सामने आई है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है:- अजित कुमार, कुडू थाना प्रभारी

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

शोरूम संचालक ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है. वहीं, सूचना मिलते ही कुडू थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. लोहरदगा से कुडू प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है. आग लगने की स्थिति में लोहरदगा के भंडरा रोड स्थित अग्निशमन विभाग के कार्यालय से अग्निशमन वाहन को कुडू जाना होता है.

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