दिल्ली: मंगोलपुरी DSIDC कॉम्प्लेक्स स्थित केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, हुए कई धमाके
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने इलाके को खाली कराया. मामले की जांच शुरू की गई है. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है..
Published : May 12, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके स्थित DSIDC इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई. इसके चलते गोदाम में रखे केमिकल में ब्लास्ट होने लगे और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू किया. आग के कारण आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.
इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को खाली करवाया और लोगों को दूर रहने की सलाह दी. काफी देरी की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि आग लगने के कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, जिसके लिए जांच शुरू कर दी गई है. राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.
एसडीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि गोदाम में केमिकल का सामान था, जिसके चलते गोदाम में ब्लास्ट हुए. फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. मौके पर कूलिंग का काम किया जा रहा है. घटना को लेकर जांच शुरू कर गई है. इसके बाद आग लगने की वजह सामने आ पाएगी. गौरतलब है कि गर्मी का मौसम आते ही दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में विवेक विहार स्थित इमारत के बेसमेंट में आग लगने की घटना सामने आई थी. इसके अलावा चावड़ी बाजार में भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें मंत्री आशीष सूद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था.
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