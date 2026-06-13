पटना के बिस्कोमान भवन के 13वीं मंजिल पर लगी आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू
पटना के बिस्कोमान भवन में आग लग गई. अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया. पढ़ें-
Published : June 13, 2026 at 10:33 AM IST
पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक बिस्कोमान भवन में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग भवन की 13वीं मंजिल पर लगी थी. घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. विभाग की तत्परता के कारण आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका.
बिस्कोमान भवन की ऊपरी मंजिल में लगी आग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिस्कोमान भवन की ऊपरी मंजिल से धुआं निकलता देख भवन में मौजूद लोगों के बीच कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई.
बिस्कोमान भवन पहुंचे 15 दमकल वाहन: अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने के लिए व्यापक अभियान चलाया. मौके पर करीब 15 दमकल वाहन तैनात किए गए. इसके अलावा ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए पांच हाईड्रोलिक गाड़ियों का भी उपयोग किया गया. दमकल कर्मियों ने भवन के भीतर पहुंचकर आग को फैलने से रोका और धीरे-धीरे स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.
45 मिनट के भीतर आग पर पाया काबू: घटना को लेकर अग्निशमन विभाग के सीनियर कमांडेंट रितेश पांडे ने बताया कि विभाग को 3 बजकर 45 मिनट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही अग्निशमन दल को रवाना किया गया और लगभग 45 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
"प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग एक कमरे में लगी थी. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी."-रितेश पांडे, जिला अग्निशमन अधिकारी
लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया: रितेश पांडे ने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. भवन में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया.
पटना के ऐतिहासिक भवनों में से एक: बिस्कोमान भवन पटना के प्रमुख और ऐतिहासिक भवनों में से एक है. ऐसे में आग लगने की खबर सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में भी हलचल बढ़ गई थी. हालांकि अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई और समन्वित प्रयासों के कारण आग को फैलने से रोक लिया गया और एक बड़े नुकसान की आशंका टल गई. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है.
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