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पटना के बिस्कोमान भवन के 13वीं मंजिल पर लगी आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक बिस्कोमान भवन में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग भवन की 13वीं मंजिल पर लगी थी. घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. विभाग की तत्परता के कारण आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका.

बिस्कोमान भवन की ऊपरी मंजिल में लगी आग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिस्कोमान भवन की ऊपरी मंजिल से धुआं निकलता देख भवन में मौजूद लोगों के बीच कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई.

बिस्कोमान भवन में आग का वीडियो (ETV Bharat)

बिस्कोमान भवन पहुंचे 15 दमकल वाहन: अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने के लिए व्यापक अभियान चलाया. मौके पर करीब 15 दमकल वाहन तैनात किए गए. इसके अलावा ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए पांच हाईड्रोलिक गाड़ियों का भी उपयोग किया गया. दमकल कर्मियों ने भवन के भीतर पहुंचकर आग को फैलने से रोका और धीरे-धीरे स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.

13वीं मंजिल पर लगी आग (ETV Bharat)

45 मिनट के भीतर आग पर पाया काबू: घटना को लेकर अग्निशमन विभाग के सीनियर कमांडेंट रितेश पांडे ने बताया कि विभाग को 3 बजकर 45 मिनट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही अग्निशमन दल को रवाना किया गया और लगभग 45 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.