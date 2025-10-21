देहरादून निरंजनपुर मंडी में रॉकेट से एक दुकान में लगी आग, लोगों में मची अफरातफरी
देहरादून में बीती रात निरंजनपुर सब्जी मंडी में एक दुकान में भीषण आग लग गई.
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत दीपावली की रात निरंजनपुर सब्जी मंडी में एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया. आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया. पुलिस अनुसार आग दीपावली के मौके पर रॉकेट आकर गिरा था, जिससे आग धधकी. फिलहाल पुलिस आग लगने की घटना की जांच कर रही है.
बताया जा रहा है कि बीती रात कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत निरंजनपुर सब्जी मंडी के गेट संख्या एक के पास एक दुकान की छत पर रखी अंडों की खाली क्रेट में एक रॉकेट आकर गिर गया. जिसके कारण अंडे की खाली क्रेट में आग लग गई. आग लगने से आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया.
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि सूचना के बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. साथ ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है. वही नगर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया है कि देहरादून शहर में दीपावली की रात को 12 जगह आग लगी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है.
