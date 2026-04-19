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हांसी में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, किसानों के प्रयास से हजार एकड़ गेहूं की खड़ी फसल बची

दमकल गाड़ी में पानी की कमी: घटना के दौरान हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए, जब स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर होने की वजह से समय पर पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई. बड़ी मुश्किल से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन उनमें भी पानी की कमी बताई गई, जिससे आग बुझाने का काम और चुनौतीपूर्ण हो गया.

हांसी: नगर परिषद हांसी के बीड़ फॉर्म डंपिंग स्टेशन पर पड़े कचरे के ढेर में दोपहर को भयंकर आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें और घना धुआं उठता देख आसपास अफरा-तफरी मच गई, जिसने प्रशासन की तैयारियों और कचरा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए. उठता धुआं और आग की लपटें देखकर नजदीकी किसानों के होश उड़ गए. किसानों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी. शाम 5 बजे इस पर मुश्किल से काबू पाया गया.

हांसी में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी आग से तबाही होने से किसानों ने बचाया (Etv Bharat)

आग की डर से किसानों ने शुरू कर दी गेहूं की कटाईः ऐसे हालात में किसानों ने खुद मोर्चा संभाला और अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए भरपूर प्रयास किए. आग तेजी से फैलती देख किसानों की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पास ही बड़ी मात्रा में गेहूं की पकी फसल तैयार खड़ी थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों ने तुरंत मशीनें लगाकर गेहूं की कटाई शुरू कर दी, ताकि फसल को आग की चपेट में आने से बचाया जा सके. किसानों की इस तत्परता और मेहनत से बड़े नुकसान को टालने की कोशिश की गई, लेकिन घटना ने साफ कर दिया कि अगर समय पर पर्याप्त संसाधन मिलते, तो स्थिति को जल्दी काबू में किया जा सकता था.

तेजी से कचरे में फैल रही थी आगः आपको बता दें कि दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले किसानों ने अपने लेवल पर आग बुझाने का प्रयास किया. लेकिन कचरे में आग इतनी जबरदस्त तरीके से लगी हुई थी कि किसानों के ताम-झाम छोटे पड़ गए. कुछ समय बाद ही डायल 112 पुलिस कर्मचारियों की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी से आग पर काबू नहीं पाया गया. इसके करीब तीन दमकल की गाड़ियां एक-एक करके मौके पर पहुंची.

डंपिंग स्टेशन के पास 1000 एकड़ गेहूं की फसलः किसानों ने बताया कि डंपिंग स्टेशन के पास 1000 एकड़ गेहूं की फसल है. उन्होंने इस डंपिंग स्टेशन को हटाने को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत दे रखी है. एनजीटी कोर्ट में भी डंपिंग स्टेशन हटाने को लेकर मामला विचाराधीन है.

किसानों को होती है परेशानीः कूड़ा संघर्ष समिति के प्रधान डॉक्टर संदीप चहल ने बताया कि "डंपिंग स्टेशन के आसपास नजदीकी एरिया में करीब 1000 एकड़ गेहूं की पकी हुई फसल तैयार खड़ी है. डंपिंग स्टेशन पर धुआं उठते ही किसानों की सांस फूल जाती है. डंपिंग स्टेशन पर आग लगने की घटना से घबराए हुए किसानों ने गेहूं बचाने का प्रयास किया."