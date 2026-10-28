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नोएडा: पिछले 9 महीने में लगी 2109 स्थानों पर आग, जानिए सुरक्षा के उपाय

जनता की सजकता और तत्काल फायर को सूचना देने से आग पर जल्द काबू पाया जा सकता है,जनहानि को भी रोका जा सकता है.

आग की घटनाएं
आग की घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2026 at 10:11 PM IST

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नोएडा: गर्मी का सीजन हो या सर्दी का आग का सिलसिला देखा जाए तो लगातार बना ही रहता है. गौतम बुद्ध नगर जनपद में देखा जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर पूरे जिले में 2109 आग की घटनाएं हुई हैं. जिसमें 167 लोगों की जान बचाई गई है. इसके साथ ही करीब एक दर्जन जनहानि भी हुई है. वही 396 लोगों का रेस्क्यू किया गया है.

यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने दी. उन्होंने बताया कि करीब 205 से अधिक पशुओं के भी जान रेस्क्यू करके बचाने का काम फायर विभाग द्वारा किया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर मानवीय लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते बड़ी आगे लगी है. जहां पर जनहानि बड़े स्तर पर हुई है. जिसमें यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है.

प्रदीप कुमार चौबे, सीएफओ नोएडा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आम जनता की सजकता और तत्काल फायर को सूचना देने से आग पर जल्द काबू पाया जा सकता है और जनहानि को भी रोका जा सकता है. जिसमें आम जनता का विशेष सहयोग होना चाहिए.

आग हादसे से बचने के उपाय
आग हादसे से बचने के उपाय (ETV Bharat)

9 महीने में 2109 हुई आग की घटनाएं, 12 की मौत

संख्यामाह का नाम आग की घटनाएं की संख्यारेस्क्यू की संख्या
1जनवरी 17338
2फरवरी17538
3मार्च20838
4अप्रैल40033
5मई42432
6जून 27941
7जुलाई 18984
8अगस्त 11956
9सितंबर14236

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि ठंड के मौसम में भी आग लगने की घटनाएं होती हैं और ऐसे में जनहानि की घटनाएं ज्यादा होती है. जिसमें लोगों द्वारा लापरवाही बरते हुए कमरे में लोकल रूम हीटर, अंगीठी सहित अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन को कम करने के साथ ही लोगों की मौत का कारण बनता है.

इन वजहों से होते हैं आग हादसे
इन वजहों से होते हैं आग हादसे (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में आग से कैसे बचा जाए इसके लिए जल्द एक जागरूकता अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से चलने का काम किया जाएगा. उन्होंने बताया की आग से बचाव के लिए सबसे पहले डायल 112 जरूर मिलना चाहिए, साथ ही गीले कपड़े को अत्यधिक धुआँ होने पर मुंह पर लगाए और वहां से निकलने का प्रयास करें.

चलती बस में लगी आग
चलती बस में लगी आग (फाइल फोटो)

आग लगने पर इन नंबरों पर करें कॉल

  • पुलिस:100, 112
  • फायर: 101 या 01123414280
  • एम्बुलेंस: 108 और 102

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