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नोएडा: पिछले 9 महीने में लगी 2109 स्थानों पर आग, जानिए सुरक्षा के उपाय

आग की घटनाएं ( ETV Bharat )

नोएडा: गर्मी का सीजन हो या सर्दी का आग का सिलसिला देखा जाए तो लगातार बना ही रहता है. गौतम बुद्ध नगर जनपद में देखा जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर पूरे जिले में 2109 आग की घटनाएं हुई हैं. जिसमें 167 लोगों की जान बचाई गई है. इसके साथ ही करीब एक दर्जन जनहानि भी हुई है. वही 396 लोगों का रेस्क्यू किया गया है.

यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने दी. उन्होंने बताया कि करीब 205 से अधिक पशुओं के भी जान रेस्क्यू करके बचाने का काम फायर विभाग द्वारा किया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर मानवीय लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते बड़ी आगे लगी है. जहां पर जनहानि बड़े स्तर पर हुई है. जिसमें यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है.