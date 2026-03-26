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बांदा में 2 ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद लगी आग, दोनों वाहनों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत

बांदा: जिले में गुरुवार की तड़के लगभग 5 बजे झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग गई. दोनों ट्रक जलने लगे और अंदर फंसे चालकों व एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं एक खलासी गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला गया. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

हादसा मटौंध थाना क्षेत्र के झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है. जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर में मकबरा गांव निवासी सुरेश पांडे अपने खलासी अभिषेक के साथ महोबा से गिट्टी भरकर सुल्तानपुर जा रहा था. मटौंध के खैराडा रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने से आ रहे खाली टेलर ट्रक से भिड़ंत हो गई. इसके दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इससे चालक सुरेंद्र पांडे, महोबा गिट्टी लेने जा रहे ट्रक के चालक सूर्यनाथ व खलासी सनी (अंबेडकर जिले के रहने वाले) ट्रक में ही फंस गए. तीनों की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं रेस्क्यू के दौरान समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक अन्य खलासी अभिषेक को बाहर निकाल लिया.

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक माविश टाक ने बताया कि दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. जिसमें ट्रक के चालक-खलासी सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं एक व्यक्ति को ट्रक से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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