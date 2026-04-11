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सोनभद्र में दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, दो की जिंदा जलकर मौत, एक घायल

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर हथवानी गांव के पास शनिवार शाम करीब 5 बजे दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. हादसे के वक्त ट्रकों में सवार चालक और खलासी फंस गए, जिसमें से एक चालक को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर गंभीर हालत में हिंडाल्को अस्पताल भेजा गया. वहीं दो अन्य लोग आग में फंसने के कारण जिंदा जल गए.

सोनभद्र : हाथीनाला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. जिसमें दो लोग जिंदा जल गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी संख्या में पुलिस और दमकल की टीमें पहुंच गईं.

एक अन्य खलासी के भी वाहन में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ट्रक के पूरी तरह जल जाने और क्षतिग्रस्त होने के कारण पुष्टि नहीं हो सकी है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, सीओ पिपरी हर्ष पांडेय और सीओ ओबरा अमित कुमार के साथ कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई. आग बुझाने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट, चोपन फायर स्टेशन और हिंडाल्को रेणुकूट की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि रेणुकूट की ओर से जा रही हाईवा में राख लदी थी, जबकि सामने से आ रहे ट्रक में अमूल कंपनी का दूध (200 मिलीलीटर के पैकेट) भरा हुआ था, जो हादसे के बाद सड़क पर बिखर गया. दुर्घटना के बाद मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने मुर्धवा मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को दुद्धी मार्ग की ओर डायवर्ट कर दिया.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया, घटना शनिवार शाम 5 बजे की है. दो ट्रकों में भीषण टक्कर हुई, इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, दोनों ट्रकों को हाईवे से हटा दिया गया है और यातायात सामान्य कर दिया गया है. मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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