ETV Bharat / state

माघ मेला में अग्नि सुरक्षा को लेकर खास तैयारी; तीन मिनट में पहुंचेगी फायर ब्रिगेड, 20 वॉच टॉवर से होगी निगरानी

प्रयागराज : संगम की रेती पर तंबुओं की नगरी लगभग बसने को है. आगामी 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेला 2026 को लेकर संगम की रेती पर सुरक्षा–व्यवस्था को मजबूत किया गया है. अग्निशमन विभाग ने सभी सात सेक्टरों में व्यापक तैयारियां की हैं. विभाग का दावा है कि आग लगने की किसी भी घटना की सूचना मिलते ही महज तीन मिनट के भीतर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लेंगे.





20 वॉच टॉवर से होगी निगरानी : माघ मेले में अग्निशमन विभाग का मुख्यालय परेड मैदान में बनाया गया है. आग की घटनाओं की रोकथाम और त्वरित रिस्पांस के लिए मेला क्षेत्र में 20 फायर स्टेशन, सात फायर चौकियां और 20 वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं. इसके संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी समेत नौ मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती की गई है. मेला क्षेत्र में 625 दमकल कर्मी तैनात रहेंगे, जबकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर 150 कर्मी अलग से मौजूद रहेंगे. इस तरह कुल 775 फायर कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे.





अग्निशमन विभाग के नोडल अधिकारी सीएफओ अनिमेष सिंह ने बताया कि माघ मेले में त्रिस्तरीय फायर सेफ्टी प्लान लागू किया गया है. इसमें आग से बचाव, पूर्व तैयारी और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई शामिल है. फायर स्टेशन, चौकियां और वॉच टावर ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे हैं, जहां से तीन मिनट के भीतर राहत दल पहुंच सके.





प्रदेश भर से मंगाए गए 117 फायर टेंडर : माघ मेले में आग की घटनाओं से निपटने के लिए पूरे प्रदेश से 117 फायर टेंडर मंगाए गए हैं. इनमें 45 हजार लीटर क्षमता वाले बड़े और 25 हजार लीटर क्षमता वाले छोटे फायर टेंडर शामिल हैं. हर फायर स्टेशन पर एक बिग फायर टेंडर तैनात रहेगा. इसके साथ ही इमरजेंसी फायर फाइटिंग बाइक और बैटरी चालित ग्रीन एनर्जी वाहन भी लगाए गए हैं, जो रेत में तेजी से मूव कर सकते हैं. परेड और झूंसी क्षेत्र में एडवांस रेस्क्यू टावर बनाए गए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड मुख्यालय में मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल की तैनाती की गई है.

