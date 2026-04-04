गोरखपुर में गेहूं की फसल को आगजनी से बचाने को फायर ब्रिगेड अलर्ट, 19 फायर स्टेशन बने
नगर निगम, तहसील एवं नगर पंचायतों के नलकूपों को चालू किया गया, किसानों को नुकसान से बचाने की कवायद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 2:04 PM IST
गोरखपुर: गेहूं की फसल में बढ़ते आगजनी की घटनाओं को देखते हुए गोरखपुर के कई इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर है. गोरखपुर शहर के फायर स्टेशन से लेकर, जिले और तहसील तक के फायर स्टेशनों में तैनात फायर ब्रिगेड टीम को ड्रेस कोड में रहने को कहा गया ताकि कहीं भी आगजनी की सूचना पर जल्द से जल्द से घटना स्थल पर पहुंच कर, कार्यवाई की जा सके.
आग निपटने के लिए फायर ब्रिगेड अलर्ट: शहर में नगर निगम, तहसील एवं नगर पंचायतों के नलकूपों को क्रियाशील कर दिया गया है, ताकि फायर ब्रिगेड के लिए पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे, जिससे आग पर त्वरित काबू पाया जा सके. गोरखपुर में हर साल गर्मियों के सीजन में, गेहूं की फसलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे हर साल सैकड़ो एकड़ फसल जलकर राख हो जाती है. लेकिन इस बार फायर ब्रिगेड विभाग की टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है ताकि आग की घटनाओं से निपटा जा सके.
19 नए फायर स्टेशन: इसके आलावा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए, गोरखपुर के गुलरिहा, ऊरुवां, बड़हलगंज, घाघरा, बांसस्थान, समेत पांच स्थानो पर फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं, अब जिले में नए कुल 19 फायर स्टेशन उपलब्ध है, जो स्टॉफ के साथ 24 घंटे मुस्तैद है.
दरअसल खेतों में गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, कुछ स्थानों पर गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है. जो अप्रैल महीने के अंत तक चलेगा, आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, लिहाजा, अधिक तापमान में जब हवाएं चलती हैं, तो खड़ी फसलों में आग की घटनाएं ज्यादा होती है, जिसके जद आकर में आस पास की फसलें भी जलकर राख हो जाती है.
इस दौरान आग पर काबू पाना फायर विभाग के लिए बड़ी चुनौती होती है. यही वजह है, कि आगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर विभाग ने इस बार सतर्कता बढ़ा दी है. बीते वर्ष गोरखपुर में कुल 1221 आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसको फायर विभाग ने कवर किया था, और बुझाने में सफलता हासिल की थी.
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