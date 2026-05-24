डरा रही अस्पतालों की फायर सेफ्टी! 68 हॉस्पिटल्स को भेजे गये नोटिस, दून के हालात जानिये
जनवरी 2025 से 21 मई 2026 तक देहरादून में फायर विभाग ने सुरक्षा मानकों में कमियां मिलने पर 14 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 24, 2026 at 5:10 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रही है. शहर के ज्यादातर अस्पताल आज भी बिना फायर एनओसी और अधूरे सुरक्षा इंतजामों के सहारे चल रहे हैं. यानी जिस अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने पहुंचते हैं वह कभी भी हादसे का केंद्र बन सकता हैं.
दरअसल, प्रदेश में अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अक्सर मरीज जान बचाने के लिए देहरादून पहुंचता है, लेकिन देहरादून में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. कभी भी ये अस्पताल जानलेवा साबित हो सकते हैं. जिसका जीता जगता उदहारण बुधवार को देखने को मिला. जहां राजधानी के पैनेसिया अस्पताल में लगी आग से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि कई मरीज झुलस गए. जिनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया.
इस घटना ने अस्पतालों की फायर सेफ्टी तैयारियों की पोल खोल दी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में 1896 अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 143 संस्थानों के पास ही फायर विभाग की NOC है. यानी बड़ी संख्या में अस्पताल ऐसे हैं जहां आग लगने की स्थिति में मरीजों को बचाने तक के पर्याप्त इंतजाम मौजूद नहीं हैं. कई जगह फायर उपकरण या तो काम नहीं कर रहे या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं.
उपनिदेशक फायर बिग्रेड संदीप राणा ने बताया जनवरी 2025 से 21 मई 2026 तक देहरादून में फायर विभाग ने सुरक्षा मानकों में कमियां मिलने पर 14 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं. वहीं पूरे प्रदेश में 68 अस्पतालों का नोटिस जारी किये गये हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में अस्पताल अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही कर रहे हैं. पूरे प्रदेश में 583 अस्पतालों को फायर एनओसी दी गई है. वहीं देहरादून 143 अस्पतालों को फायर एनओसी(नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी किया गया है.
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