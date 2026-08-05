ETV Bharat / state

धनबाद में अपार्टमेंट से निकली आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, टला बड़ा हादसा

धनबाद: शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार को बिजली मीटर में अचानक आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मीटर से धुआं और चिंगारियां उठते ही भवन में रहने वाले लोग एहतियातन बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया. समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया.

घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड

बैंक मोड़ के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित शांति भवन के बिजली मीटर में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते मीटर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे पूरे भवन में हड़कंप मच गया. स्थिति को देखते हुए फ्लैटों में रहने वाले लोग तुरंत बाहर निकल आए और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

धनबाद में अपार्टमेंट में लगी आग (Etv Bharat)

टला बड़ा हादसा

दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिया. राहत की बात यह रही कि आग मीटर के समीप स्थित जेनरेटर रूम तक नहीं पहुंची. यदि लपटें जेनरेटर रूम तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.