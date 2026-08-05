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धनबाद में अपार्टमेंट से निकली आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, टला बड़ा हादसा

धनबाद के एक अपार्टमेंट में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते काबू में कर लिया.

FIRE IN LOCAL APARTMENT
अपार्टमेंट से निकलता धुआं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 4:53 PM IST

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धनबाद: शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार को बिजली मीटर में अचानक आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मीटर से धुआं और चिंगारियां उठते ही भवन में रहने वाले लोग एहतियातन बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया. समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया.

घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड

बैंक मोड़ के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित शांति भवन के बिजली मीटर में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते मीटर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे पूरे भवन में हड़कंप मच गया. स्थिति को देखते हुए फ्लैटों में रहने वाले लोग तुरंत बाहर निकल आए और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

धनबाद में अपार्टमेंट में लगी आग (Etv Bharat)

टला बड़ा हादसा

दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिया. राहत की बात यह रही कि आग मीटर के समीप स्थित जेनरेटर रूम तक नहीं पहुंची. यदि लपटें जेनरेटर रूम तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.

भवन में नहीं थे अग्निशमन उपकरण

आग बुझाने के प्रयास में आसपास के लोगों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. शांति भवन के समीप स्थित मधुलिका इंक्लेव के निवासियों ने अपने परिसर में उपलब्ध फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे आग बुझाने में काफी मदद मिली. घटना के बाद शांति भवन के निवासियों ने आरोप लगाया कि भवन में अग्निशमन उपकरणों सहित सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे आपात स्थिति में लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है.

सूचना पर एक दमकल वाहन मौके पर गई थी और आग पर काबू पा लिया गया है. शॉट सर्किट के कारण आग लगी थी. घटना की जांच आगे की जाएगी: लक्ष्मण प्रसाद सिंह, अधिकारी, फायर ब्रिगेड

शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है हादसे का जिम्मेदार

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. घटना के कारण कुछ देर के लिए इलाके की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही हालांकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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