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अमरोहा के सोलर पैनल गोदाम में भीषण आग; लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक सामान स्वाहा

अमरोहा के सोलर पैनल गोदाम में भीषण आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: जिले के मंडी धनौरा नगर में कंचन बाजार में रविवार रात सोलर पैनल गोदाम में आग लग गई. यह गोदाम व्यापारी और भाजपा नेता सुमित अग्रवाल का है. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, गोदाम में बिजली से संबंधित उपकरणों के साथ बड़ी संख्या में सोलर पैनल रखे हुए थे. आग की चपेट में आने से लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.