अमरोहा के सोलर पैनल गोदाम में भीषण आग; लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक सामान स्वाहा
पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:06 PM IST
अमरोहा: जिले के मंडी धनौरा नगर में कंचन बाजार में रविवार रात सोलर पैनल गोदाम में आग लग गई. यह गोदाम व्यापारी और भाजपा नेता सुमित अग्रवाल का है. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
जानकारी के मुताबिक, गोदाम में बिजली से संबंधित उपकरणों के साथ बड़ी संख्या में सोलर पैनल रखे हुए थे. आग की चपेट में आने से लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
शुरुआती तौर पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि दीपावली के अवसर पर छोड़ा गया कोई बड़ा रॉकेट या पटाखे की चिंगारी गोदाम में गिरने से आग भड़क उठी होगी.
घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दमकल विभाग की टीम के साथ आग बुझाने के प्रयासों में सहयोग किया.
दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोगों की सांसें थमी रहीं और हर कोई आग पर जल्द काबू पाने की दुआ करता नजर आया.
फिलहाल आग से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है. पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा. आग लगने का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.
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