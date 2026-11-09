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बांदा में कबाड़ की दुकान में लगी आग; फायर ब्रिगेड टीम ने 2 घंटे में आग पर पाया काबू

बांदा में कबाड़ की दुकान में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जिले में रविवार की देर रात दीपावली के मौके पर एक कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

जानकारी के मुताबिक, दीपावली के मौके पर रखे गए दिए या पटाखे की चिंगारी से यहां पर आग लगी. वही आग लगने की इस घटना में लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया है.

बांदा में कबाड़ की दुकान में लगी आग. (Video Credit: ETV Bharat) मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बबेरू रोड स्थित दाल मिल इलाके का है. जहां पर राजेश नाम के एक व्यक्ति की कबाड़ की दुकान में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी.