बांदा में कबाड़ की दुकान में लगी आग; फायर ब्रिगेड टीम ने 2 घंटे में आग पर पाया काबू
सीओ सिटी ने बताया कि शहर के बबेरू रोड से सूचना प्राप्त हुई कि राजेश की कबाड़ की दुकान पर आग लग गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:55 PM IST
बांदा: जिले में रविवार की देर रात दीपावली के मौके पर एक कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
जानकारी के मुताबिक, दीपावली के मौके पर रखे गए दिए या पटाखे की चिंगारी से यहां पर आग लगी. वही आग लगने की इस घटना में लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया है.
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बबेरू रोड स्थित दाल मिल इलाके का है. जहां पर राजेश नाम के एक व्यक्ति की कबाड़ की दुकान में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी.
इससे पड़ोस में हड़कंप मच गया और लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकाल कर सड़क पर आ गए. इसी बीच घटना की जानकारी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई. इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्क्त के बाद लगभग 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका.
सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि शहर के बबेरू रोड से सूचना प्राप्त हुई कि राजेश की कबाड़ की दुकान पर आग लग गई है. सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों व अग्निशमन विभाग की सहायता से दो घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है.
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