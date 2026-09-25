दिल्ली के मॉडल टाउन में इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू
आग पूरी तरह दोबारा न भड़के, इसके लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया. आग कैसे लगी इसकी जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें खबर..
Published : September 25, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मॉडल टाउन-2 इलाके में शुक्रवार को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. दमकल विभाग को घटना की सूचना करीब दोपहर 2 बजकर 44 मिनट पर मिली, जिसके बाद अग्निशमन वाहन मौके पर भेजे गए. आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में दमकल की अतिरिक्त गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया.
आग तेजी से फैलने की सूचना के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया. करीब 3 बजकर 30 मिनट पर आग को 'मीडियम' कैटेगरी का बताया गया. इसके बाद दमकल की टीमों ने आग बुझाने का अभियान चलाया. दमकल विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 23 फायर यूनिट्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया.
Delhi | Fire breaks out in Model Town area. 25 fire tenders have reached the spot. More details awaited: Delhi Fire Services— ANI (@ANI) September 25, 2026
इसमें वॉटर टेंडर, वाटर बाउजर, मल्टीपर्पज और हाइड्रोलिक टेंडर समेत अन्य वाहन शामिल रहे. इस दौरान कई वरिष्ठ दमकल अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी की. दमकल विभाग की टीम ने करीब 3 बजकर 55 मिनट पर आग को 'अंडर कंट्रोल' घोषित कर दिया. इसके बाद शाम 4 बजे स्टॉप मैसेज जारी किया गया. हालांकि आग पूरी तरह दोबारा न भड़के, इसके लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया. दमकल विभाग के चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के घायल होने या बिल्डिंग के अंदर किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. आग लगने का कारण जांच के बाद ही सामने आ पाएगा.
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