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शहीद एक्सप्रेस के कोच में अचानक लगी आग, बैग से आग की लपटें देख हड़कंप

शहीद एक्सप्रेस के कोच में अचानक लगी आग. ( etv bharat )

बिजनौर: जिले के नगीना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमृतसर से जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस के S6 कोच में अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.





कैसे लगी आग: दरअसल, अमृतसर से जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस जैसे ही रात करीब 11 बजे नगीना रेलवे फाटक के पास पहुंची, तभी S6 कोच में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यात्रियों के बैग में आग लगी. देखते ही देखते कोच में धुआं फैल गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

आग लगने की सूचना मिलते ही नगीना सीओ राजेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों ने गैस सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य हुई. हालांकि, आग की वजह से यात्रियों के कुछ बैग जल गए. यात्रियों को कितने रुपये का नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं हो सका है.