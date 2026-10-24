शहीद एक्सप्रेस के कोच में अचानक लगी आग, बैग से आग की लपटें देख हड़कंप
बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में हादसा, सूचना पर फायर ब्रिगेड व पुलिस पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:32 AM IST
बिजनौर: जिले के नगीना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमृतसर से जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस के S6 कोच में अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.
कैसे लगी आग: दरअसल, अमृतसर से जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस जैसे ही रात करीब 11 बजे नगीना रेलवे फाटक के पास पहुंची, तभी S6 कोच में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यात्रियों के बैग में आग लगी. देखते ही देखते कोच में धुआं फैल गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.
आग लगने की सूचना मिलते ही नगीना सीओ राजेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों ने गैस सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य हुई. हालांकि, आग की वजह से यात्रियों के कुछ बैग जल गए. यात्रियों को कितने रुपये का नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं हो सका है.
आग लगने के बाद ट्रेन करीब एक घंटे तक रेलवे फाटक के पास खड़ी रही. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच गए. आग बुझने के बाद ट्रेन को धीमी गति से नगीना रेलवे स्टेशन ले जाकर खड़ा किया गया. स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर टहलते और अपने परिचितों से घटना की जानकारी साझा करते नजर आए.
इस बारे में रेलवे के असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आग लगने के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य हो गई और ट्रेन को धीमी गति से स्टेशन पर ले जाया गया. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने के सही कारण और यात्रियों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
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