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बरेली के मनकरा में गेहूं की फसल में लगी आग; 20 बीघा फसल जलकर राख, किसानों का भारी नुकसान

गेहूं की फसल में लगी आग ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : जिले के मीरगंज क्षेत्र के ग्राम मनकरा गांव में मंगलवार को गेहूं के खेत में फसल में आग लग गई. अज्ञात कारणों से फसल में आग लगने से 20 से 25 बीघा जलकर राख हो गई. जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी. हालांकि दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने सूझबूझ से आग को बढ़ने से रोका और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. किसानों ने मुआवजे की मांग की है. प्रधान मनकरा सचिन सक्सेना ने बताया कि गेहूं की फसल में आग लगने से 20 से 25 बीघा जलकर राख हो गई. हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची थी लेकिन, दमकल के पहुंचने से पहले काफी नुकसान हो चुका था. घटना की प्रशासन को भी सूचना दी गई है. ग्रामीणों के मुताबिक, बीते दिन बहेड़ी क्षेत्र में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई थी, जिसमें कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका था.