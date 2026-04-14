बरेली के मनकरा में गेहूं की फसल में लगी आग; 20 बीघा फसल जलकर राख, किसानों का भारी नुकसान
प्रधान मनकरा सचिन सक्सेना ने बताया कि गेहूं की फसल में आग लगने से 20 से 25 बीघा जलकर राख हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 5:42 PM IST
बरेली : जिले के मीरगंज क्षेत्र के ग्राम मनकरा गांव में मंगलवार को गेहूं के खेत में फसल में आग लग गई. अज्ञात कारणों से फसल में आग लगने से 20 से 25 बीघा जलकर राख हो गई. जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी. हालांकि दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने सूझबूझ से आग को बढ़ने से रोका और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. किसानों ने मुआवजे की मांग की है.
प्रधान मनकरा सचिन सक्सेना ने बताया कि गेहूं की फसल में आग लगने से 20 से 25 बीघा जलकर राख हो गई. हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची थी लेकिन, दमकल के पहुंचने से पहले काफी नुकसान हो चुका था. घटना की प्रशासन को भी सूचना दी गई है.
ग्रामीणों के मुताबिक, बीते दिन बहेड़ी क्षेत्र में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई थी, जिसमें कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका था.
ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के अगले ही दिन मंगलवार को मीरगंज क्षेत्र के ग्राम मनकरा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है. मंगलवार को अज्ञात कारणों से अचानक लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 34 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई. बताया जा रहा है कि गांव में एक किसान की 12 बीघा और अन्य चार किसानों की लगभग 22 बीघा फसल आग की चपेट में आ गई.
फसल में आग लगने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी. दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने सूझबूझ से आग को बढ़ने से रोका और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. किसानों ने प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम और मुआवजे की मांग की है.
फायर अफसर संजीव यादव ने बताया कि सूचना मिली थी. सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर भेज दी गईं थीं.
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