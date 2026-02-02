ETV Bharat / state

बड़ा हादसा टला: निर्माणाधीन मकान में धमाके के बाद लगी भीषण आग, पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई मजदूरों की जान

धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों में लोग सहम गए. देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया.

निर्माणाधीन मकान में भीषण आग
निर्माणाधीन मकान में भीषण आग (फोटो ईटीवी भारत मजदूर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 9:19 AM IST

अजमेर : जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के ​ मदनगंज थाना क्षेत्र के रविन्द्र रंगमंच इलाके में बीती देर रात एक निर्माणाधीन मकान में अचानक हुए जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते इसकी लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. मदनगंज थाने की ASI सत्येंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि समय रहते पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई जिससे आग पर काबू पाया जा सका. मामले की जाच की जा रही है.

​लिफ्ट एरिया से शुरू हुई आग : ​मिली जानकारी के अनुसार, यह निर्माणाधीन मकान रमेश अग्रवाल का बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की शुरुआत लिफ्ट एरिया से हुई, जहां एक जोरदार धमाका सुनाई दिया. धमाके के तुरंत बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. रात का समय होने के कारण बिल्डिंग में निर्माण कार्य में लगे मजदूर सो रहे थे, जिनकी जान पर बन आई.

​पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी घटना की सूचना मिलते ही मदनगंज थाने के ASI सत्येंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिल्डिंग के भीतर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया. ​सूचना पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी के सुपरविजन में दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

​बड़ा हादसा टला : ​गनीमत रही कि समय रहते पुलिस और दमकल विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं. हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से इसे शॉर्ट सर्किट या लिफ्ट एरिया में रखे किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण हुआ धमाका माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

