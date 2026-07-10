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दिल्ली में फॉयल पेपर और कार्डबोर्ड के गोदामों में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

बताया गया कि घटना के दौरान आग की ऊंची लपटें देखी गई, जिसके बाद इसे 'मेक 6' घोषित किया गया. पढ़ें पूरी खबर..

फॉयल पेपर और कार्डबोर्ड के गोदामों में लगी भीषण आग
फॉयल पेपर और कार्डबोर्ड के गोदामों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 8:48 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 9:00 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर इलाके में गुरुवार देर रात एक बड़ा अग्निकांड सामने आया, जहां दो गोदामों में आग लग गई. यहां भारी मात्रा में फॉयल पेपर और कार्डबोर्ड रोल जलकर राख हो गए. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इसने गंभीर रूप ले लिया. दिल्ली फायर सर्विस के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि घटना अलीपुर स्थित वाली गली के गली नंबर 10 की है. गुरुवार रात करीब एक बजे कंट्रोल रूम को गोदाम में आग लगने की पहली सूचना मिली.

इसके बाद तुरंत ही शुरुआती कार्रवाई करते हुए स्टेशन टर्न आउट (STO) गिरिराज के नेतृत्व में 2 वॉटर टेंडर, 2 वॉटर बाउजर और 1 बिग फोम टेंडर को मौके के लिए रवाना किया गया. जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग टिन शेड के नीचे रखे सामान में तेजी से फैल चुकी थी. हालात के मद्देनजर रात 01:20 बजे 1 और वॉटर टेंडर, 3 वॉटर बाउजर, 1 मल्टीपर्पज (MP) वाहन और सहायक मंडल अधिकारी (ADO) पारस बैकअप के साथ मौके पर पहुंचे. आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि रात 02:05 बजे ADO पारस ने इसे 'मेक 6' कॉल में बदल दिया. इसके बाद घटना स्थल पर 2 और वॉटर टेंडर, 2 वॉटर बाउजर, मंडल अधिकारी (DO) राजेश कुमार और STO परवीन भी अतिरिक्त बल के साथ पहुंचे.

दो गोदामों में फैली आग, चला मैराथन ऑपरेशन: रात करीब 02:28 बजे डीओ राजेश कुमार ने मौके से संदेश भेजा कि आग एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग गोदामों में फैल चुकी है और स्थिति को संभालने के लिए एक और अधिकारी की आवश्यकता है. तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यालय की ओर एडीओ एके शर्मा को भी मौके पर भेजा गया. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत व दर्जनों दमकल कर्मियों के प्रयास के बाद सुबह 03:00 बजे डीओ राजेश कुमार द्वारा आग नियंत्रण में होने का संदेश भेजा गया.

जांच में सामने आई ये बात: शुरुआती सूचना के अनुसार आग लगभग 150 वर्ग गज के क्षेत्र में बने टिन शेड के नीचे रखे फॉयल पेपर रोल्स में लगी थी. सुबह 03:15 बजे दमकल विभाग की ओर से अंतिम स्टॉप संदेश जारी किया गया. विस्तृत जांच में सामने आया कि आग फॉयल पेपर के साथ-साथ कार्डबोर्ड रोल्स में भी बुरी तरह फैल चुकी थी. सुबह तक आग को पूरी तरह बुझा दिया गया था, लेकिन टिन शेड के नीचे दबे मलबे से दोबारा चिंगारी न भड़के, इसके लिए दमकल कर्मियों द्वारा काफी देर तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया.

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Last Updated : July 10, 2026 at 9:00 AM IST

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