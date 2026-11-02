सड़क पर खड़ी दो कारों में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, दोनों गाड़ियां खाक

सड़क पर खड़ी दो कारों में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, दोनों गाड़ियां खाक
आग से दोनों कार जल गईं. पुलिस घटना के वास्तविक कारणों को लेकर पड़ताल जारी है.
Published : November 2, 2026 at 1:33 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस मुख्यालय के पास गली में सोमवार सुबह सड़क पर खड़ी दो कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. जानकारी मिलने पर ज्योतिनगर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस घटना में जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग की चपेट में आने से दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया.
ज्योतिनगर थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह नेहरू पैलेस इलाके में सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियों में आग लगने की जानकारी मिली थी. गाड़ियों से आग की लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. थाने की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की टीम को मौके पर बुलाया. दमकलकर्मियों और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की चपेट में आने से दोनों गाड़ियों को नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता लगेगा.
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सड़क पर खड़ी गाड़ियों से आग की लपटें और धुआं उठता देखकर हड़कंप मच गया. कुछ लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों को आनन-फानन में हटाया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोग आसपास खड़ी अपनी गाड़ियों को बचाने का प्रयास करते दिखे. बाद में दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया. पुलिस के अनुसार इस घटना में जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, आग से दोनों गाड़ियां जल गईं. फिलहाल, घटना के वास्तविक कारणों को लेकर पड़ताल जारी है.
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