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सड़क पर खड़ी दो कारों में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, दोनों गाड़ियां खाक

कार से उठती आग की लपटें ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस मुख्यालय के पास गली में सोमवार सुबह सड़क पर खड़ी दो कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. जानकारी मिलने पर ज्योतिनगर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस घटना में जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग की चपेट में आने से दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया.