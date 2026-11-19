गाजियाबाद स्थित सोसायटी के दो फ्लैट में लगी आग, मची अफरा तफरी
बताया गया कि करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. मामले में जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 19, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की वसुंधरा सेक्टर 18 स्थित जीकेजी हाइट्स सोसायटी के फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान सोसाइटी के आठवें और नवें फ्लोर पर स्थित दो फ्लैट चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत की बात यह रही की घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.
मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को फायर स्टेशन वैशाली को सूचना मिली थी कि जीकेजी हाइट्स सोसायटी में आग लग गई है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने चार फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म घटना स्थल के लिए रवाना किया. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो पता चला कि सोसाइटी के आठवें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 801 में और नॉर्वे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 901 में आग लगी हुई है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे. टीम की तत्परता और सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. काफी मशक्कत के बाद दोनों फ्लैटों में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया.
घटनास्थल पर फ्लैट नंबर 801 के मालिक सौरभ पात्रा और फ्लैट नंबर 901 की मालकिन पारुल कश्यप मौजूद थी. दमकल कर्मियों ने आसपास के फ्लैटों तक आग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई उनकी त्वरित कार्रवाई की चलते सोसाइटी के अन्य फ्लैटों को आग की चपेट में आने से सुरक्षित बचा लिया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के मुताबिक, घटना में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई है. आग बुझाने के बाद कूलिंग का काम किया गया. घटना की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में मकान में चल रही दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
गौरतलब है कि, इससे पहले दिल्ली के लाजपत नगर-2 स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई थी. घटना में 23 वर्षीय युवक की जलकर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय बेसमेंट में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा था. आशंका है कि इसी दौरान आग लगी.
यह भी पढ़ें- दिल्ली: लाजपत नगर की चार मंजिला इमारत में लगी आग, 23 वर्षीय कर्मचारी की मौत, एक झुलसा