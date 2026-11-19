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गाजियाबाद स्थित सोसायटी के दो फ्लैट में लगी आग, मची अफरा तफरी

गाजियाबाद सोसायटी के फ्लैट में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की वसुंधरा सेक्टर 18 स्थित जीकेजी हाइट्स सोसायटी के फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान सोसाइटी के आठवें और नवें फ्लोर पर स्थित दो फ्लैट चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत की बात यह रही की घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को फायर स्टेशन वैशाली को सूचना मिली थी कि जीकेजी हाइट्स सोसायटी में आग लग गई है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने चार फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म घटना स्थल के लिए रवाना किया. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो पता चला कि सोसाइटी के आठवें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 801 में और नॉर्वे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 901 में आग लगी हुई है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे. टीम की तत्परता और सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. काफी मशक्कत के बाद दोनों फ्लैटों में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया.