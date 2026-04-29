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रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच में लगी आग, सवारियों में मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला

धौलपुर : बुधवार सुबह धौलपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन-स्टॉप ट्रेन संख्या 15549 के जनरल कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया. सवारियों ने जैसे ही ट्रेन के व्हील से आग की चिंगारी निकलती हुई देखी तो खिड़कियों से कूदने लगे. घटना की गंभीरता देख रेलवे प्रशासन भी हरकत में आ गया. रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. स्टेशन मास्टर रामवीर मीणा ने बताया कि रेलवे की ओर से इस घटना की जांच की जा रही है. हादसे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त धौलपुर स्टेशन से गुजर रही ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे पॉइंट्समैन ने जनरल के ब्रेक पैडल के पास आग की चिंगारियां देखीं. स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकने का संकेत दिया. सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ और ट्रेन को स्टेशन के आउटर पर रुकवाया गया. मौके पर स्टेशन मास्टर रामवीर मीना सहित इंजीनियर पहुंच गए.