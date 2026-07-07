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सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग, बुझाने की कोशिशें जारी

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में देर शाम अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि साथ लगती दो फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सूचना पर फायर की क़ई गाड़ियां मौके पर पहुंची ओर आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई. वहीं सोनीपत एसडीएम भी मौके पर पहुंचे.

तीन फैक्ट्रियों में आग : सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र की तीन फैक्ट्रियों में आग लग गई. फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जाता है. आग लाइटर निर्माण इकाई से शुरू हुई. आग ने प्लाईवुड और प्लास्टिक दाना फैक्टरी को भी अपनी चपेट के ले लिया. इस दौरान केमिकल से भरे ड्रमों में लगातार धमाके हुए और आग की लपटें दूर तक दिखाई दी. धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जबकि आसमान में धुएं का घना गुबार और आग की ऊंची लपटें दिखाई देती रहीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी सतर्क कर दिया गया.

सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग (ETV Bharat)

आग बुझाने की कोशिशें जारी : गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. एसडीएम सुभाष चंद्र और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. आग बुझाने के लिए सोनीपत से भी दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है. वहीं फायरकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे है. तीनों फैक्ट्रियों में भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. फैक्टरी के आगे बनाए गए लोहे के शेड से थोड़ी परेशानी हो रही है. अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी है.