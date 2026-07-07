ETV Bharat / state

सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग, बुझाने की कोशिशें जारी

हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक इलाके में तीन फैक्ट्रियों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है.

Fire Breaks out in three Factories in the Rai Industrial Area of Sonipat
सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 7, 2026 at 7:28 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में देर शाम अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि साथ लगती दो फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सूचना पर फायर की क़ई गाड़ियां मौके पर पहुंची ओर आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई. वहीं सोनीपत एसडीएम भी मौके पर पहुंचे.

तीन फैक्ट्रियों में आग : सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र की तीन फैक्ट्रियों में आग लग गई. फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जाता है. आग लाइटर निर्माण इकाई से शुरू हुई. आग ने प्लाईवुड और प्लास्टिक दाना फैक्टरी को भी अपनी चपेट के ले लिया. इस दौरान केमिकल से भरे ड्रमों में लगातार धमाके हुए और आग की लपटें दूर तक दिखाई दी. धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जबकि आसमान में धुएं का घना गुबार और आग की ऊंची लपटें दिखाई देती रहीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी सतर्क कर दिया गया.

सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में तीन फैक्ट्रियों में भीषण आग (ETV Bharat)

आग बुझाने की कोशिशें जारी : गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. एसडीएम सुभाष चंद्र और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. आग बुझाने के लिए सोनीपत से भी दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है. वहीं फायरकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे है. तीनों फैक्ट्रियों में भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. फैक्टरी के आगे बनाए गए लोहे के शेड से थोड़ी परेशानी हो रही है. अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम के वजीरपुर स्थित गोदाम में भीषण आग, आसपास की दुकानों तक पहुंची लपटें

ये भी पढ़ें : करनाल में भाजपा नेता की फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर तक छाया काले धुएं का गुबार

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में वकील के चैंबर में लगी आग, एसी में ब्लास्ट होने से बेकाबू हुई

Last Updated : July 7, 2026 at 7:53 PM IST

TAGGED:

SONIPAT FACTORY FIRE
RAI INDUSTRIAL AREA OF SONIPAT
सोनीपत में आग
सोनीपत में फैक्ट्री में लगी आग
SONIPAT FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.