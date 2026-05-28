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उत्तरकाशी: बड़ेथी जंगल की भीषण आग गंगोत्री हाईवे तक पहुंची, जद में आया गेस्ट हाउस, लोग खौफजदा

बड़ेथी के जंगल में लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: जनपद मुख्यालय के बड़ेथी क्षेत्र में स्थित पोखु देवता मंदिर के समीप बीती देर रात्रि जंगल में अचानक भीषण आग भड़क उठी. देर रात लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवाओं और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और इसकी लपटें आवासीय बस्ती तथा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहद करीब तक पहुंच गईं. रात के अंधेरे में जंगल से उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं को देखकर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास ठहरे यात्रियों में भी भय का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. हाईवे तक पहुंचीं लपटें: एफएसएसओ नरेंद्र रावत के नेतृत्व में पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने हालात का जायजा लेते हुए सबसे पहले आग को आबादी क्षेत्र और हाईवे की ओर बढ़ने से रोकने का अभियान शुरू किया. आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ समय के लिए हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों में भी दहशत का माहौल बन गया. उत्तरकाशी में धधक रहे जंगल (Video-ETV Bharat) गेस्ट हाउस में डरे पर्यटक: इसी दौरान आग से उठ रहे घने धुएं के कारण समीप स्थित एक गेस्ट हाउस भी खतरे की जद में आ गया. गेस्ट हाउस में चारधाम यात्रा पर आए करीब 70 यात्री ठहरे हुए थे. धुएं के तेजी से फैलने और आग के करीब पहुंचने के कारण स्थिति बेहद गंभीर बन गई. फायर सर्विस कर्मियों ने बिना समय गंवाए गेस्ट हाउस में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.