सरगीपाल तेंदूपत्ता गोदाम में लगी आग, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर
सीसीएफ ने बताया कि एक शख्स को पकड़ा गया है, जिसपर आग लगाने का शक है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 5:10 PM IST
बस्तर: सरगीपाल के तेंदूपत्ता गोदाम में आग लगने से 10 लाख से ज्यादा का तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गया. जगदलपुर में तेंदूपत्ता को स्टोर करने के लिए कुल 6 गोदाम है. आग गोदाम नंबर पांच में लगा, जहां 100 से ज्यादा तेंदूपत्ता से भरे हुए बोरे रखे गए थे. सीसीएफ ने एक शख्स के पकड़े जाने की बात कही है. पकड़े गए शख्स पर आरोप है कि उसने ही गोदाम को आग के हवाले किया है.
सरगीपाल तेंदूपत्ता गोदाम में लगी आग
आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. 25 मई को बीजापुर में 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गया था. बीजापुर हादसे के बाद भी जगदलपुर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए.
करीब 2 बजे सरगीपाल तेंदूपत्ता गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सरगीपाल में कुल 6 गोदाम है, 5 नम्बर के गोदाम में आग लगी थी. जिसके बाद एक व्यक्ति को संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया है, जो माचिस लेकर गोदाम में गया था. इस गोदाम में मड़वारास का पत्ता पिछले वर्ष का था, जो ठेकेदार को बिक चुका था. ठेकेदार बंगाल का रहने वाला है. इस आगजनी में करीब 250 बोरे में आग लगने की संभावना है: आलोक तिवारी, सीसीएफ
आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई-सीसीएफ
दरअसल, सरगीपाल के गोदाम नंबर 5 में आगजनी से पूर्व MD, CCF, DFO सहित अन्य अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे. जिसके कुछ समय बाद आगजनी की घटना घटी. आगजनी की सूचना मिलते ही आज बुझाने के किये SDRF की टीम मौके पर पहुंची. जिसने करीब डेढ़ घंटे तक मशक्कत करके आग पर काबू पाया है. आग बुझाने निकली एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी रास्ते मे ही खराब हो गई. वहीं अन्य 2 गाड़ियों से लगातार आग बुझाने की कार्रवाई की गई. सीसीएफ ने कहा कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे पकड़ लिया गया है, जल्द ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.
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