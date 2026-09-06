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Sirohi Fire Accident : आबूराज मार्ग पर टेम्पो ट्रैवलर में लगी भीषण आग, चालक के सूझबूझ से बची गुजरात के पर्यटकों की जान

देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और टेम्पो ट्रैवलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

MOUNT ABU TOURIST VEHICLE FIRE
माउंट आबू जाने वाले मार्ग पर टेम्पो ट्रेवलर में लगी भीषण आग... (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 5:37 PM IST

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सिरोही: जिले के आबूरोड से आबूराज (माउंट आबू) जाने वाले मार्ग पर रविवार को एक टेम्पो ट्रैवलर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. टेम्पो ट्रैवलर में गुजरात के सूरत से करीब 15 से 17 पर्यटक माउंट आबू घूमने के लिए जा रहे थे. वाहन आरणा के पास पहुंचा ही था कि उसमें अचानक आग लग गई. आग लगते ही चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और उसमें सवार सभी पर्यटकों को तत्काल नीचे उतार दिया. समय रहते पर्यटकों के वाहन से बाहर निकल जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और टेम्पो ट्रैवलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

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ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सभी पर्यटक सुरक्षित: आबूराज थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि आबूरोड से माउंट आबू की तरफ जा रहे टेम्पो ट्रैवलर में आरणा के पास आग लगने की सूचना मिली थी. चालक ने समय रहते वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वाहन में सवार पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतार लिया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है. मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी. हादसे के बाद आबूराज नगरपालिका की आपदा टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक वाहन जलकर खाक हो चुका था.

हादसे के बाद लगा जाम: टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने की घटना के बाद आबूराज जाने वाले और आने वाले वाहनों का सड़क पर जाम लग गया. लोग वाहनों से उतरकर घटना का वीडियो बनाते नजर आए. आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों के जाम को खुलवाया और आवाजाही सुचारू करवाई. वीकेंड के चलते आबूराज घूमने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. ऐसे में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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