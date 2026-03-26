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नन्हे परिंदे गर्ल्स हॉस्टल के स्टोर रूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, टला बड़ा हादसा

हॉस्टल अधीक्षिका शारदा कुंजाम ने बताया कि वो आम दिनों की तरह दफ्तर में बैठकर काम कर रहीं थीं. तभी उनकी नजर स्टोर रूम की ओर गई, जहां से धुआं उठता दिखाई दिया. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वे तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था. स्टोर रूम में रखा सामान तेजी से जलने लगा और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया. अधीक्षिका शारदा कुंजाम ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्थानीय प्रयास नाकाफी साबित हुए. आग लगातार फैलती जा रही थी और स्टोर में रखा एक-एक सामान इसकी चपेट में आता गया.

दंतेवाड़ा: नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा के नन्हे परिंदे गर्ल्स हॉस्टल के स्टोर रुम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. स्टोर रुम में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. फिलहाल ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी है. गनीमत रही की ये आग हॉस्टल के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला. हॉस्टल में रहने वाले छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद अपने-अपने घर चले गए हैं. अगर बच्चे यहां मौजूद होते तो मुसीबत बढ़ सकती थी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक स्टोर में रखा लगभग पूरा सामान जलकर राख हो चुका था. घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है.

स्टोर रूम में भड़की आग

हॉस्टल अधीक्षिका शारदा कुंजाम के अनुसार, स्टोर रूम में हॉस्टल से संबंधित जरूरी सामग्री रखी गई थी, जो इस आगजनी में पूरी तरह नष्ट हो गई. उन्होंने बताया कि घटना के समय यदि बच्चे हॉस्टल में मौजूद होते तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे. वर्तमान में हॉस्टल में करीब 150 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के कारण सभी छुट्टी पर घर गई हुई हैं. यही कारण है कि एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई.

हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी स्टोर रूम से धुआं निकलता दिखा। जब तक हम पहुंचे, आग काफी भड़क चुकी थी. हमने तुरंत अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्टोर का पूरा सामान जल गया है. फिलहाल बच्चे छुट्टी में हैं, जिससे बड़ा हादसा टल गया: शारदा कुंजाम, हॉस्टल अधीक्षिका

जांच के आदेश दिए गए

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया किया कि आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या तकनीकी खामी का पता लगाया जा सके. साथ ही, स्टोर रूम के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे जल्द से जल्द हॉस्टल की व्यवस्था को सामान्य किया जा सके.

सुरक्षा कमियों पर उठे सवाल

प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. हॉस्टल को पुनः शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे. इसके बाद ही छात्राओं को वापस हॉस्टल बुलाने का निर्णय लिया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर सरकारी भवनों में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि समय रहते वायरिंग और उपकरणों की जांच की जाती, तो शायद इस तरह की घटना को टाला जा सकता था.

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