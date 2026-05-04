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रेवाड़ी में शॉर्ट सर्किट से झुग्गियों में लगी आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद पाया गया काबू

रेवाड़ी में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: स्थानीय कोनसीवास रोड पर सोमवार दोपहर झुग्गियों मे अचानक से आग लगने से भगदड़ मच गई. सूचना के बाद फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया गया. आगजनी की इस घटना से किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु 5 झुग्गियों के साथ उनमें रखा सारा सामान जल गया. किराये पर हैं झुग्गियांः रेवाड़ी शहर के कोनसीवास रोड पर एक खाली प्लॉट में करीब 15 से 18 झुग्गियां बनी हुई हैं. प्लॉट मालिक 100 गज खाली जमीन का 2200 से 3 हजार रुपए के हिसाब से किराया वसूलते है. जबकि बिजली और पानी की व्यवस्था खुद झुग्गी वाले करते हैं. शहर में इससे कुछ दिन पहले भी झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. रेवाड़ी में आग (ETV Bharat)