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रेवाड़ी में शॉर्ट सर्किट से झुग्गियों में लगी आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद पाया गया काबू

रेवाड़ी में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई.

FIRE DUE TO SHORT CIRCUIT
रेवाड़ी में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST

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रेवाड़ी: स्थानीय कोनसीवास रोड पर सोमवार दोपहर झुग्गियों मे अचानक से आग लगने से भगदड़ मच गई. सूचना के बाद फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया गया. आगजनी की इस घटना से किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु 5 झुग्गियों के साथ उनमें रखा सारा सामान जल गया.

किराये पर हैं झुग्गियांः रेवाड़ी शहर के कोनसीवास रोड पर एक खाली प्लॉट में करीब 15 से 18 झुग्गियां बनी हुई हैं. प्लॉट मालिक 100 गज खाली जमीन का 2200 से 3 हजार रुपए के हिसाब से किराया वसूलते है. जबकि बिजली और पानी की व्यवस्था खुद झुग्गी वाले करते हैं. शहर में इससे कुछ दिन पहले भी झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं.

रेवाड़ी में आग (ETV Bharat)

बंगाल गए थे वोट डालने, आग लगने से झुग्गियां हुई खाकः जानकारी के अनुसार झुग्गियों में रह रहे अधिकतर लोग पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं और कबाड़ी का काम करते हैं. कुछ परिवार वोट डालने के लिए पश्चिमी बंगाल गए हुए थे. सोमवार को शॉर्ट सर्किट से पश्चिमी बंगाल गए परिवारों झुग्गी से आग शुरू हुई और देखते ही देखते आसपास की 5 से 6 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया.

क्या बोले पीड़ितः फैजल ने बताया कि "वह कबाड़ी का काम करता है. झुग्गी में उसका 15 हजार कैश और छोटा गैस सिलेंडर, रिक्शा सहित कई दूसरा सामान था, जो आग लगने से जल गया. घटना के समय वह काम पर गया हुआ था, घर पर पत्नी और बच्चे थे. सूचना के बाद मौके पर पहुंचा. लोगों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया."

क्या बोले थाना प्रभारीः मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया है कि "आग लगने की सूचना मिली थी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया और आग पर काबू पाया गया बताया गया कि आग से बड़ी घटना नहीं हुई है."

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रेवाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग
FIRE BREAKS OUT IN REWARI

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