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दिल्ली: उद्योग भवन के पास झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने पाया काबू

दिल्ली के उद्योग भवन के पास एक बस्ती में भीषण आग लग गई. इस घटना से अफरा-तफरी मच गई.

दिल्ली के उद्योग भवन के पास लगी भीषण आग
दिल्ली के उद्योग भवन के पास लगी भीषण आग (Photo- ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 8:38 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अति-संवेदनशील और वीवीआईपी क्षेत्र माने जाने वाले 'उद्योग भवन' के पास स्थित झुग्गी बस्ती में आज भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार आसमान में देखा जा सकता था. गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.

आग की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. दमकलकर्मियों ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाला और आग को आसपास की अन्य झुग्गियों तक फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत की. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, झुग्गी बस्ती में संकरे रास्ते होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग के मुख्य स्रोत तक पानी की बौछारें पहुंचाईं. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है और फिलहाल इलाके में 'कूलिंग ऑपरेशन' चलाया जा रहा है, ताकि सुलगती हुई आग फिर से न भड़क सके.

उद्योग भवन का इलाका दिल्ली के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब है, जहां कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं. आग लगने की इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर आसपास के रास्तों पर आवाजाही को नियंत्रित किया गया. मौके पर स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौजूद रहीं, जो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और राहत कार्य में सहयोग प्रदान कर रही हैं. आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआती कयासों में शॉर्ट सर्किट को एक संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. अधिकृत जानकारी और नुकसान के विस्तृत ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है. संबंधित अधिकारियों द्वारा जल्द ही मामले की औपचारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी.

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