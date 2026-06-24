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दिल्ली: उद्योग भवन के पास झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अति-संवेदनशील और वीवीआईपी क्षेत्र माने जाने वाले 'उद्योग भवन' के पास स्थित झुग्गी बस्ती में आज भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार आसमान में देखा जा सकता था. गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.

आग की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. दमकलकर्मियों ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाला और आग को आसपास की अन्य झुग्गियों तक फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत की. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, झुग्गी बस्ती में संकरे रास्ते होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग के मुख्य स्रोत तक पानी की बौछारें पहुंचाईं. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है और फिलहाल इलाके में 'कूलिंग ऑपरेशन' चलाया जा रहा है, ताकि सुलगती हुई आग फिर से न भड़क सके.