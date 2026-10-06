ETV Bharat / state

दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, जांच शुरू

स्लीपर बस में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई. बस में आग इस कदर लगी थी कि पूरा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक थम गया और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई. आग लगने के बाद बस में सवार लोगों की इमरजेंसी गेट से और अन्य तरीके से जान बचाई गई. बस में आग लगने की सूचना लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी. समय रहते बस में सवार सभी 32 लोग बस से निकल चुके थे, जिसके चलते राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.