दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, जांच शुरू
इमरजेंसी गेट द्वारा और अन्य तरीके से जान बचाई गई. इस दौरान पूरा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक थम गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 6, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई. बस में आग इस कदर लगी थी कि पूरा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक थम गया और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई. आग लगने के बाद बस में सवार लोगों की इमरजेंसी गेट से और अन्य तरीके से जान बचाई गई. बस में आग लगने की सूचना लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी. समय रहते बस में सवार सभी 32 लोग बस से निकल चुके थे, जिसके चलते राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि मंगलवार को देर शाम को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में बस, जो लाल किला दिल्ली से मुजफ्फरपुर, बिहार जा रही थी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पर थाना नॉलेज पार्क पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई गई. बस में लगभग 32-33 लोग मौजूद थे. बस चालक सुभाष और परिचालक अमित शर्मा हैं. आग लगने के कारणों की जांच करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने आगे बताया कि डबल डेकर बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है. राहत की बात है कि समय रहते बस से सभी सवारियां उतर गई थी, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है. बस को रोड से हटा दिया गया है, यातायात सुचारू रूप से चालू कराया गया है.
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