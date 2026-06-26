मेरठ: हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाई 26 यात्रियों की जान
थोड़ी देर में दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से बस को चपेट में ले लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 3:30 PM IST
मेरठ: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जहां जयपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, घटना मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार की सुबह दादरी के पास दिल्ली-देहरादून हाईवे से राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस गुजर रही थी, तभी बस में अचानक धुंआ उठने लगा. खतरे को भांपते हुए हुए ड्राइवर ने तुरंत बस रोका और परिचालक रामप्रकाश की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.
थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर से तीन और मेरठ से पांच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से बस को चपेट में ले लिया था. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से चलकर राख हो चुकी थी. इस दौरान हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही. चालक राजेंद्र ने बताया कि ये राजस्थान डिपो की अनुबंधित स्लीपर बस थी, जो जयपुर से हरिद्वार के लिए जा रही थी. बस में 26 यात्री सवार थे, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सीएफओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया है. आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल गनीमत यह रही कि चालक की तत्परता के चलते सभी यात्री सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई है. पुलिस ने सभी सवारियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है.
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