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मेरठ: हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाई 26 यात्रियों की जान

हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जहां जयपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, घटना मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार की सुबह दादरी के पास दिल्ली-देहरादून हाईवे से राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस गुजर रही थी, तभी बस में अचानक धुंआ उठने लगा. खतरे को भांपते हुए हुए ड्राइवर ने तुरंत बस रोका और परिचालक रामप्रकाश की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.