ETV Bharat / state

मेरठ: हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाई 26 यात्रियों की जान

थोड़ी देर में दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से बस को चपेट में ले लिया था.

Photo Credit; ETV Bharat
हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जहां जयपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई. हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, घटना मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार की सुबह दादरी के पास दिल्ली-देहरादून हाईवे से राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस गुजर रही थी, तभी बस में अचानक धुंआ उठने लगा. खतरे को भांपते हुए हुए ड्राइवर ने तुरंत बस रोका और परिचालक रामप्रकाश की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर से तीन और मेरठ से पांच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से बस को चपेट में ले लिया था. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से चलकर राख हो चुकी थी. इस दौरान हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही. चालक राजेंद्र ने बताया कि ये राजस्थान डिपो की अनुबंधित स्लीपर बस थी, जो जयपुर से हरिद्वार के लिए जा रही थी. बस में 26 यात्री सवार थे, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

Photo Credit; ETV Bharat
हाईवे पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्लीपर बस (Photo Credit; ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सीएफओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया है. आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल गनीमत यह रही कि चालक की तत्परता के चलते सभी यात्री सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई है. पुलिस ने सभी सवारियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन

TAGGED:

MEERUT NEWS
FIRE IN BUS
FIRE ACCIDENT IN MEERUT
SLEEPER BUS FIRE CASE
FIRE BREAKS OUT IN BUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.