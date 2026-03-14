काशीपुर में भीषण आग से 3 दुकानें जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू
काशीपुर में तीन दुकानों में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया. दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 11:13 AM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के काशीपुर में आज सुबह एक बड़ी आग की घटना ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. महाराणा प्रताप चौक के पास अचानक लगी आग ने देखते ही देखते तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
उत्तराखंड के काशीपुर शहर में सुबह एक बड़ी आग की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजकर 15 मिनट पर महाराणा प्रताप चौक स्थित जीजीआईसी स्कूल के पास अचानक आग लग गई. शुरुआत में आग दो साइकिल पंचर की दुकानों में लगी, जो स्थानीय निवासी अनिल शर्मा की बताई जा रही हैं. सुबह के समय जब लोग अपने घरों से निकल रहे थे, तभी दुकानों से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी.
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की तीसरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानों में रखा टायर, ट्यूब, रबर और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और साथ ही पुलिस व फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया.
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की अन्य दुकानों और इमारतों को बचा लिया गया. फायर ब्रिगेडकर्मी अर्जुन सिंह के मुताबिक शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था.
इस घटना में तीन दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है. फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. वहीं पुलिस भी आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है. घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय तक माहौल अफरातफरी भरा रहा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
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