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दिल्ली के नरेला में जूता बनाने की फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर

जूता बनाने की फैक्टरी में भीषण आग, दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के नरेला में लगी आग
दिल्ली के नरेला में लगी आग (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 10:24 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र के ए ब्लॉक में शुक्रवार सुबह जूता बनाने की फैक्टरी में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. आग की भयावहता को देखते हुए चार और गाड़ियों को बुला लिया गया है. दमकल विभाग के मुताबिक आग 7.45 बजे लगी है. दमकल कर्मी अभी आग बुझाने में जुटे हैं, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

अपडेट जारी है.....

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