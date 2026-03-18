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चंडीगढ़ के मोबाइल मार्केट में विकराल आग से अफरा-तफरी, दौड़ते-भागते लोगों ने खाली की बिल्डिंग

चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के मोबाइल मार्केट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.

Fire breaks out in Sector 22 mobile market in Chandigarh
चंडीगढ़ के मोबाइल मार्केट में विकराल आग से अफरा-तफरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़ : बुधवार को सेक्टर-22 की मोबाइल मार्केट में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतने तेज गति से फैली कि कुछ ही देर में धुआं आसपास के बड़े हिस्से में फैल गया. बाजार में मौजूद दुकानदारों और लोगों ने तुरंत बाहर निकलना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया.

मोबाइल मार्केट में लगी आग : घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं. दमकल कर्मियों ने बिना देर किए आग बुझाने का काम शुरू किया. लगातार पानी की तेज धारों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. सुरक्षा को देखते हुए पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगने के बाद बाजार में घबराहट फैल गई थी. कई दुकानदार अपनी दुकानों से सामान निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि पुलिस और प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखती नजर आई.

आग पर काबू पाया गया : दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है. पहले आग पर पूरी तरह काबू पाया जाएगा, उसके बाद कारणों की जांच की जाएगी. आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आंकलन किया जा रहा है. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य न हो जाए, वे मार्केट के आसपास भीड़ ना लगाएं. फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि समय रहते बिल्डिंग खाली करवा दी गई और बड़ा हादसा टल गया.

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चंडीगढ़ में आग
चंडीगढ़ के मोबाइल मार्केट में आग
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