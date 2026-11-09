मुजफ्फरपुर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ दुकान में भीषण आग, दो मंजिला इमारत तक उठीं लपटें
Muzaffarpur Fire Incident: मुजफ्फरपुर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ दुकान में भीषण आग लगी, करीब 12 लाख का नुकसान हुआ. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 9, 2026 at 8:18 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में नंदन गार्डन अपार्टमेंट के पास स्थित एक कबाड़ दुकान में दिवाली देर रात भीषण आग लग गई. पटाखे की चिंगारी से भड़की यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी लपटें दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगी. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए.
दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू
घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों के सहयोग से अग्निशमन कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पूर्वी आनंद उत्सव और अग्निशमन विभाग के आला अधिकारियों ने भी घटना स्थल का मुआयना किया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां किया मंजर
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी आयुष कुमार ने बताया कि पटाखे की एक चिंगारी कबाड़ की दुकान पर गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी. वहीं उनकी मां ने बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर अचानक शोर सुनाई दिया, बाहर देखा तो भीषण आग लगी थी.
"तेज शोर के बाद जब घर से बाहर आकर देखा तो आग की लपटें तेजी से फैल रही थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया."-आयुष कुमार, स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी
अपार्टमेंट के पास मंडराया खतरा
कबाड़ दुकान के बिल्कुल पास में नंदन गार्डन अपार्टमेंट होने के कारण आसपास के निवासियों में किसी बड़े हादसे को लेकर गहरी चिंता देखी गई. आग की लपटें काफी दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अग्निकांड में दुकान के भीतर रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका है, जिससे दुकानदार को लगभग 10 से 12 लाख रुपये के नुकसान की आशंका है.
प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन
मामले की पुष्टि करते हुए डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर प्रज्ञा शरण ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियों को बिना देरी किए मौके पर रवाना कर दिया गया था. अग्निशमन टीम ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग को आगे बढ़ने से रोक लिया और उस पर काबू पाया. फिलहाल प्रशासन द्वारा घटना में हुए वास्तविक नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है.
"आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. अग्निशमन टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फिलहाल घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है."- प्रज्ञा शरण, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर
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