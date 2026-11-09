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मुजफ्फरपुर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ दुकान में भीषण आग, दो मंजिला इमारत तक उठीं लपटें

मुजफ्फरपुर कबाड़ दुकान में आग ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में नंदन गार्डन अपार्टमेंट के पास स्थित एक कबाड़ दुकान में दिवाली देर रात भीषण आग लग गई. पटाखे की चिंगारी से भड़की यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी लपटें दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगी. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए.

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