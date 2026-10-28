रामगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग, इंद्रगढ़ जंगल का 6 हेक्टेयर क्षेत्र चपेट में, रेस्क्यू जारी
जंगल को भीषण आग की चपेट में आने से बचाने के लिए वनकर्मियों ने देर रात तक मशक्कत की.
Published : October 28, 2026 at 9:06 PM IST
बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में बुधवार देर शाम इंद्रगढ़ रेंज की गढ़ पहाड़ी के टॉप पर अचानक आग लगने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. करीब 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग फैलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला. जंगल को भीषण आग की चपेट में आने से बचाने के लिए वनकर्मियों ने देर रात तक मशक्कत की.
तत्काल पहुंचे वनकर्मी : आग लगने की सूचना मिलते ही इंद्रगढ़ रेंजर अशोक मीणा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. पहाड़ी क्षेत्र में आग बुझाने के लिए वनकर्मियों ने उपलब्ध संसाधनों के सहारे प्रयास शुरू किए. आग की लपटों को आगे बढ़ने से रोकने और जंगल के अन्य हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए टीम जुटी रही. इंद्रगढ़ रेंजर अशोक मीणा ने बताया कि बुधवार शाम करीब 6 बजे गढ़ पहाड़ी के टॉप पर आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वह वन विभाग के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. पहाड़ी क्षेत्र में आग पर नियंत्रण पाने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. देर रात तक उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया.
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6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग का तांडव : रेंजर के अनुसार आग करीब 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैल गई थी. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. विभाग की ओर से मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. आग की शुरुआत किस स्थान से हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर खतरा : रामगढ़ टाइगर रिजर्व का जंगल वन्यजीवों की विविधता और प्राकृतिक संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण है. जंगल में आग लगने की घटनाएं वनस्पति, छोटे जीव-जंतुओं और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकती हैं. वन विभाग की टीम ने आग को जंगल के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए प्रयास किए. फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद विभाग आग लगने के कारणों की पड़ताल में जुटा है.
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