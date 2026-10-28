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रामगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग, इंद्रगढ़ जंगल का 6 हेक्टेयर क्षेत्र चपेट में, रेस्क्यू जारी

रामगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में बुधवार देर शाम इंद्रगढ़ रेंज की गढ़ पहाड़ी के टॉप पर अचानक आग लगने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. करीब 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग फैलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला. जंगल को भीषण आग की चपेट में आने से बचाने के लिए वनकर्मियों ने देर रात तक मशक्कत की.