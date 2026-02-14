ETV Bharat / state

घर में रखे पटाखे एक के बाद एक ब्लास्ट; महिला की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे

अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि आग लगने से एक महिला की मौत हो गई है. चार लोग झुलसे हैं.

रायबरेली के इसी घर में पटाखा ब्लास्ट हुआ.
रायबरेली के इसी घर में पटाखा ब्लास्ट हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहिबगंज बाजार में देर रात पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि गोदाम का कुछ हिस्सा ढह गया. हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर झुलस गए हैं.

हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. पटाखे एक मकान में ही अवैध तरीके से रखे गए थे. फिलहाल, आग के कारणों का पता नहीं चला पाया है.

अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र के करहिया पुलिस चौकी की साहिबगंज मार्केट में फिरोज नामक व्यक्ति की पटाखे की दुकान है. शुक्रवार की देर रात घर में किसी कारणवश आग लग गई थी.

इसमें घर के अंदर मौजूद सदस्य झुलस गए. इलाज के दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई है. घर के 4 लोग भी झुलस गए हैं. इनमें से एक को इलाज के बाद वापस घर भेज दिया गया है, बाकी तीन का इलाज चल रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिरोज ने एक लाइसेंसी दुकान के जरिए घर में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण कर रखा था. जिसमें आग लगने के कारण इन पटाखों में भी आग लग गई थी. धमका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. इस मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बिगड़ने वाला है UP का वेदर, 48 घंटे बाद मौसम फिर लेगा करवट, विभाग ने जारी किया अलर्ट

TAGGED:

RAEBARELI FIRE ONE DEATH
FIRECRACKERS BLAST RAEBARELI
ONE DEAD SEVERAL INJURED FIRE CASE
RAEBARELI FIRE ONE DEATH MANY BURN
RAEBARELI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.