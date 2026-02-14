ETV Bharat / state

घर में रखे पटाखे एक के बाद एक ब्लास्ट; महिला की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे

रायबरेली के इसी घर में पटाखा ब्लास्ट हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहिबगंज बाजार में देर रात पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि गोदाम का कुछ हिस्सा ढह गया. हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर झुलस गए हैं. हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. पटाखे एक मकान में ही अवैध तरीके से रखे गए थे. फिलहाल, आग के कारणों का पता नहीं चला पाया है. अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र के करहिया पुलिस चौकी की साहिबगंज मार्केट में फिरोज नामक व्यक्ति की पटाखे की दुकान है. शुक्रवार की देर रात घर में किसी कारणवश आग लग गई थी.