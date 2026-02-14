घर में रखे पटाखे एक के बाद एक ब्लास्ट; महिला की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि आग लगने से एक महिला की मौत हो गई है. चार लोग झुलसे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 1:00 PM IST
रायबरेली: जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहिबगंज बाजार में देर रात पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि गोदाम का कुछ हिस्सा ढह गया. हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर झुलस गए हैं.
हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. पटाखे एक मकान में ही अवैध तरीके से रखे गए थे. फिलहाल, आग के कारणों का पता नहीं चला पाया है.
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र के करहिया पुलिस चौकी की साहिबगंज मार्केट में फिरोज नामक व्यक्ति की पटाखे की दुकान है. शुक्रवार की देर रात घर में किसी कारणवश आग लग गई थी.
इसमें घर के अंदर मौजूद सदस्य झुलस गए. इलाज के दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई है. घर के 4 लोग भी झुलस गए हैं. इनमें से एक को इलाज के बाद वापस घर भेज दिया गया है, बाकी तीन का इलाज चल रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिरोज ने एक लाइसेंसी दुकान के जरिए घर में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण कर रखा था. जिसमें आग लगने के कारण इन पटाखों में भी आग लग गई थी. धमका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. इस मामले की जांच की जा रही है.
