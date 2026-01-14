ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, कल्पवासियों ने भाग कर बचाई जान, 2 शिविर जलकर राख

प्रयागराजः संगम नगरी में चल रहे माघ मेले में 24 घंटे में दूसरी बार आग लग गई है. मकर संक्रांति के अवसर सेक्टर काली सड़क मार्ग पर बने श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म महाराज के शिविर में भीषण आग लग गई. शिविर में आग भड़कने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची कई दमकल गाड़ियों ने किसी तरह पर काबू पाया. हालांकि तब तक शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था.

जानकारी के मुताबिक, श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म महाराज के शिविर में देर शाम अचानक आग लग गई. आग लगते ही हल्ला मचा और कल्पवास कर लोग बाहर की तरफ भागे. वहीं, मौके पर तैनात पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर फाइटर लगातार पानी की बौछार करते हुए लोगों को बाहर निकाला. क्योंकि आग तेजी से फैलने का खतरा था, इसलिए आसपास के शिविरों को भी खाली करा लिया गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.