प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, कल्पवासियों ने भाग कर बचाई जान, 2 शिविर जलकर राख

24 घंटे के भीतर माघ मेले में दूसरी बार लगी आग, शिविर का सारा सामान जलकर खाक

माघ मेले में आग से शिविर जल राख. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 8:43 PM IST

प्रयागराजः संगम नगरी में चल रहे माघ मेले में 24 घंटे में दूसरी बार आग लग गई है. मकर संक्रांति के अवसर सेक्टर काली सड़क मार्ग पर बने श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म महाराज के शिविर में भीषण आग लग गई. शिविर में आग भड़कने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची कई दमकल गाड़ियों ने किसी तरह पर काबू पाया. हालांकि तब तक शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था.

जानकारी के मुताबिक, श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म महाराज के शिविर में देर शाम अचानक आग लग गई. आग लगते ही हल्ला मचा और कल्पवास कर लोग बाहर की तरफ भागे. वहीं, मौके पर तैनात पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर फाइटर लगातार पानी की बौछार करते हुए लोगों को बाहर निकाला. क्योंकि आग तेजी से फैलने का खतरा था, इसलिए आसपास के शिविरों को भी खाली करा लिया गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म महाराज के शिविर में लगी आग. (ETV Bharat)

माघ मेला सीएफओ अनिमेष सिंह ने बताया कि 6.01 बजे श्री बड़े ब्रह्म और छोटे ब्रह्म में आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद वाच टावर से देखा और सीसीटीवी कैमरे में भी आग दिखी. इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा और थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया गया. आघ से 2 टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं. जबकि एक टेंट आंशिक रूप से जला है. बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को सेक्टर 5 भीषण आग लग गई थी, जिसमें शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था.

