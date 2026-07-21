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दिल्ली के फतेह नगर में एक मकान की पार्किंग में लगी आग, दो सिलेंडर भी फटे; आठ लोगों को बचाया गया

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर स्थित जेल रोड पर मंगलवार तड़के एक मकान और उसकी पार्किंग में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दो कारें, दो स्कूटी और ग्राउंड प्लस तीन मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. आग की इस घटना के दौरान दो एलपीजी सिलेंडरों में भी विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की तत्परता के चलते बड़ा हादसा टल गया. मकान में फंसे आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

डीएफएस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के मुताबिक आग लगने की सूचना मंगलवार सुबह करीब 3:48 से 3:50 बजे प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही प्रारंभिक तौर पर दो वाटर टेंडर और एक वाटर बाउजर को मौके पर भेजा गया. आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया. सुबह करीब 5:25 बजे आग को 'मेक-4' घोषित किया गया, जिसके बाद कुल नौ दमकल वाहनों को मौके पर लगाया गया. इनमें पांच वाटर टेंडर, तीन वाटर बाउजर और एक अन्य दमकल वाहन शामिल था.

दमकल अधिकारियों के नेतृत्व में आग बुझाने व राहत एवं बचाव अभियान एक साथ चलाया गया. आग ने मकान के पार्किंग में खड़ी दो कारों और दो स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. इसके अलावा करीब 200 वर्ग गज में बने ग्राउंड प्लस तीन मंजिला मकान का हिस्सा भी आग से प्रभावित हुआ. आग के दौरान दो एलपीजी सिलेंडर फटने से स्थिति और भी गंभीर हो गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने सूझबूझ और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक दिया.