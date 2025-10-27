ETV Bharat / state

लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग, बाहर निकाले गए मरीज, हर तरफ धुंआ ही धुंआ

मंडलीय चिकित्सालय के सीसीटीवी व सर्वर रूम में शार्ट सर्किट बताई जा रही वजह.

लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग.
लखनऊ के रेलवे अस्पताल में लगी आग. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:25 AM IST

लखनऊ: राजधानी में सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय में आग लग गई. आनन-फानन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड तथा स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस की टीम ने अस्पताल में फंसे मरीजों को सुरक्षित निकाला. आगे के कारण पूरे अस्पताल में धुआं ही धुंआ भर गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अभी यही अनुमान है कि शार्ट सर्किट से आग लगी है.

फायर अफसर विवेक कुमार पटेल ने बताया, सुबह करीब 5.30 बजे सूचना मिली कि आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय के भूतल स्थित सीसीटीवी व सर्वर रूम में आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दमकल की गाड़ियों सहित मौके पर पहुंची. आग लगने के कारण अस्पताल परिसर में धुआ भर गया था. जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी.

फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट वार्ड के मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके साथ ही आग को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया. इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. प्रथम दृश्टया आग शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

इधर, सुबह के समय अचानक अस्पताल में आग लगने अफरातफरी का माहौल देखा गया. बताते हैं कि धुआं धीरे-धीरे क्रिटिकल केयर यूनिट तक पहुंच गया था, जिससे मरीजों को दिक्कत होने लगी थी. वहां मौजूद तीमारदार अपने-अपने मरीज को लेकर इधर-उधर भागने लगे थे. फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

FIRE IN LUCKNOW HOSPITAL
NORTHERN RAILWAY HOSPITAL FIRE
LUCKNOW RAILWAY HOSPITAL FIRE
