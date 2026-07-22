चलती गाड़ी में लगी आग, वाहन का पीछा कर लोगों ने बचाई ड्राइवर और मुसाफिर की जान
गाड़ी में सवार लोग रायपुर से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जाने के लिए निकले थे. हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 5:18 PM IST
जीपीएम: पेंड्रा रतनपुर मेन रोड पर आज एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. दरअसल, अमरपुर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन में अचानक आग लग गई. गाड़ी में आग लगने की खबर गाड़ी चला रहे ड्राइवर और मुसाफिर को नहीं लगी. दूसरे राहगीरों ने जब देखा की सड़क पर दौड़ी रही गाड़ी से आग और धुआं निकल रहा है, तो उन्होने गाड़ी का पीछा किया. गाड़ी को ओवरटेक कर उन्होने ड्राइवर को बताया कि उनकी गाड़ी में आग लगी है. जिसके बाद ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई.
चलती गाड़ी में लगी आग
गाड़ी में लगी आग चंद मिनटों में इतनी ज्यादा भड़क गई, कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई. पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि वो रायपुर से यूपी के मिर्जापुर जा रहे थे तभी ये हादसा हो गया. वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी में जो जरूरी दस्तावेज रखा था उसे निकालने तक का मौका उसको नहीं मिला.
चंद मिनटों में गाड़ी जलकर खाक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कोर्पियो पेंड्रा-रतनपुर मार्ग पर सामान्य गति से चल रही थी. इसी दौरान अचानक वाहन के इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा. लोगों ने जबतक उनको आग लगने की सूचना दी तबतक आग भड़क चुकी थी. देखते ही देखते पूरा वाहन आग का गोला बन गया. इस दौरान वाहन से लगातार एक के बाद एक तेज धमाके होते रहे, जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी.
फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलते ही नगर पालिका परिषद पेंड्रा की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कोर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी. आग बुझने के बाद मौके पर केवल वाहन का ढांचा ही बचा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी. पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है.
निर्माण से पहले ही दरकी 510 करोड़ की नेशनल हाईवे-45 सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल
टीचर पर स्कूली छात्रा को बंधक बनाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज
पेंड्रा में बायपास सड़क की मांग, कलेक्टर के आश्वासन के बाद क्रमिक भूख हड़ताल स्थगित