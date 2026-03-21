उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर धधका ट्रेलर, चालक ने कूदकर बचाई जान
उदयपुर से पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
Published : March 21, 2026 at 4:51 PM IST
उदयपुर: पिंडवाड़ा हाईवे पर शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई. हेड कांस्टेबल राजेश ने बताया कि घटना गोगुंदा क्षेत्र में भव्या पैलेस के सामने की है. ट्रेलर गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रहा था, तभी उसके इंजन से अचानक धुआं उठने लगा.
कुछ ही पलों में आग ने केबिन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और ट्रेलर धू-धू कर जलने लगा. स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत चलते ट्रेलर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई. चालक के कूदते ही ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर पार कर हाईवे की दूसरी लेन में जा पहुंचा. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और सामने से आ रहे वाहन चालक घबरा गए. कई लोगों ने अपने वाहन सड़क पर ही छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर जान बचाई.
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घटना की सूचना मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. उदयपुर से पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस के अनुसार, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, ट्रेलर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.