जोधपुर में चलती निजी बस शॉर्ट सर्किट से धधकी, पीछे चल रहे बाइक सवार की सजगता से बची यात्रियों की जान
बस बेंगलूरु जा रही थी. हादसे के समय बस में 16-17 यात्री थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित उतार लिया गया.
Published : May 20, 2026 at 7:43 AM IST
जोधपुर: शहर में मंगलवार रात बड़ा हादसा टल गया. चलती निजी ट्रेवल्स बस में भीषण आग लग गई. बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि एक भी यात्री आग की चपेट में नहीं आया अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी. कुछ यात्रियों का सामान जल गया. शुरुआती जांच के अनुसार, एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है.
विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची. सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था. कोई जनहानि नहीं हुई. जोधपुर से रात करीब 10:30 बजे बेंगलूरु रवाना हुई एसी कोच बस के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग लगी. बस तेज गति से जा रही थी. इस दौरान बस के पीछे चल रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने आग देखी. वह अपनी बाइक से ड्राइवर तक पहुंचा और कई बार इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया. आखिरकार उसने आगे जाकर बस रोकी. बस रुकते ही उसने ड्राइवर से कहा, आग लग गई. इससे बस में अफरा तफरी मच गई. तुरंत यात्रियों को बाहर निकलने को कहा. आनन फानन में यात्री बस से निकले. इस दौरान ही थाना पुलिस को जानकारी मिल गई. थाना अधिकारी तुरंत दो फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे और बस की आग पर काबू पाया.
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कम थे यात्री, बस के निचले हिस्से में लगी आग: पुलिस ने बताया कि बस में 16-17 यात्री और गाड़ी का स्टाफ था, जो समय रहते बाहर आ गए. आग बस के निचले हिस्से में लगी थी. इसके चलते उसे फैलने में समय लगा. बस खाली होते ही आग तेजी से फैली. आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया. इस दौरान नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसीया, बासनी स्टेशन अधिकारी प्रशांत सिंह चौहान, फायरमैन जितेंद्र, अजय सिंह, अमित, महेंद्र, पूनाराम, संजीव,ओपाराम, रूप सिंह, भारत, अरविंद, सुखदेव, सोनू, प्रेम ने मोर्चा संभाला.
जैसलमेर हादसे की आई याद, जिसमें गई थी 28 जान: गत वर्ष 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात के पास निजी बस में आग लग गई थी. उसमें 19 लोग बस में जिंदा जल गए थे. इसके बाद 9 झुलसे हुए व्यक्तियों की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. हादसे के बाद सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए निजी बसों में इमरजेंसी गेट की पालना अनिवार्य कराई. इसका फायदा बाद में कई घटनाओं में हुआ, जिनमें जनहानि से बच गए.
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