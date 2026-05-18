बरेली में चलती कार बनी आग का गोला; चालक ने कूदकर बचाई जान
आईवीआरआई पुल पर हादसा, आग लगने के कारणों की जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 5:31 PM IST
बरेली: शहर आईवीआरआई पुल पर सोमवार दोपहर एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. कार में आग लगते ही चालक तुरंत बाहर कूद गया. इस घटना के बाद पुल पर अफरातफरी मच गई और करीब आधे घंटे तक लंबा जाम लगा रहा.
जानकारी के मुताबिक, कार डेलापीर की ओर जा रही थी. दोपहर करीब दो बजे जैसे ही कार आईवीआरआई पुल पर पहुंची, तभी इंजन की तरफ से धुआं उठने लगा. चालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही कार के अगले हिस्से में तेज आग भड़क उठी. कुछ ही क्षणों में लपटों ने बोनट को अपनी चपेट में ले लिया.
इधर, चलती कार में आग लगते देख शोर मच गया. चालक ने तुरंत कार रोकी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे पुल पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन इज्जतनगर से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई. फायर कर्मियों ने बिना देर किए पानी की बौछार शुरू कर दी और आग को फ्यूल टैंक तक पहुंचने से रोक लिया.
वहीं, इज्जतनगर पुलिस ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोक दिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया गया. करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक कार का बोनट और इंजन पूरी तरह जल चुके थे. आग लगने के चलते पुल पर लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही.
सीएफओ बरेली मनु शर्मा के मुताबिक कार में आईवीआरआई पुल से गुजरते हुए आग लग गई. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही समय में कंट्रोल पा लिया. गाड़ी के मालिक इंद्रेश यादव है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
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