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कोटा में चलती बस में CNG लीक से लगी आग, गनीमत रही कि खराबी के चलते 40 किमी पहले उतर गए थे सभी यात्री

कोटा में चलती बस में CNG लीक से आग ( ETV Bharat Kota )