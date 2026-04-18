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कोटा में चलती बस में CNG लीक से लगी आग, गनीमत रही कि खराबी के चलते 40 किमी पहले उतर गए थे सभी यात्री

अनंतपुरा थाने से 100 मीटर दूर पेट्रोल पंप के सामने बस में आग लग गई थी. ड्राइवर व कंडक्टर सकुशल उतरे. कोई जनहानि नहीं हुई.

CNG leak causes fire in a moving bus in Kota
कोटा में चलती बस में CNG लीक से आग (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 1:35 PM IST

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कोटा: शहर के अनंतपुरा फ्लाईओवर के नजदीक शुक्रवार रात लोक परिवहन की सीएनजी बस में आग लग गई. बस झालावाड़ जिले के अकलेरा से कोटा आ रही थी. अचानक सीएनजी लीक होने से उसने आग पकड़ ली. चंद मिनट में आग पूरी बस में फैल गई और भयंकर धुआं फैल गया. गनीमत रही कि बस कोटा से 40 किमी पहले मंडाना में ही खराब हो गई थी. तब इसमें सवार दो दर्जन यात्री उतर गए. आग लगने की घटना के समय बस में ड्राइवर और कंडक्टर थे, जो सकुशल उतर गए.

अनंतपुरा थाने के एएसआई कुंदन सिंह ने बताया कि घटना रात 12:30 बजे के आसपास हुई. सूचना मिली थी कि थाने से 100 मीटर दूर पेट्रोल पंप के सामने बस में आग लगी थी. जब तक बस तक पहुंचा तब तक 30 फीसदी जल चुकी थी. तत्काल दमकल बुलाई, जो करीब 15 मिनट में मौके पर पहुंच गई. तब तक बस लगभग पूरी जल गई थी. बस की अधिकांश बॉडी फाइबर और लकड़ी से बनी थी.

कोटा में चलती बस में CNG लीक से लगी आग. (ETV Bharat Kota)

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एक घंटे में पाया काबू: नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि बस झालावाड़ से कोटा की तरफ आ रही थी. आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल दो दमकल भेजे. करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. बस पूरी तरह से जल गई. चालक जय सिंह ने बताया कि बस से सीएनजी लीकेज हो रही थी, जिससे आग पकड़ी.

खराब होने के चलते यात्री उतरे: एएसआई कुंदन सिंह ने बताया कि बस अकलेरा से शाम को चली थी, लेकिन रास्ते में खराब हो गई थी. इसके मंडाना मैकेनिक से जरिए चालक जयसिंह और परिचालक राजू ने सही करवाया था. ऐसे में सही होने में काफी समय लग रहा था, इसलिए बस में सवार दो दर्जन से ज्यादा यात्री वहां पर ही उतर गए. वे अन्य वाहन में सवार हो गए. चालक बस सही करवा कोटा ला रहे थे कि पीछे के टायर जाम जैसी हालत में चलने लगे. चालक और कंडक्टर उतरकर देखने लगे, तभी गाड़ी में आग लग गई. इसके बाद में दूर खड़े हो गए और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई.

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BUS CATCHES FIRE DUE TO CNG LEAK
ड्राइवर व कंडक्टर सकुशल उतरे
FIRE IN A MOVING BUS IN KOTA

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