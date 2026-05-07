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दिल्ली: मोती बाग फ्लाईओवर के पास एम्बुलेंस में लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, मची अफरातफरी

मकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

चलती एंबुलेंस में लगी आग
चलती एंबुलेंस में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 10:19 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मोती बाग फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सफदरजंग अस्पताल की एक कैट एंबुलेंस में अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद एंबुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. हादसे में पास खड़ी एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

दमकल विभाग के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल की कैट एंबुलेंस मरीज को समालखा छोड़कर वापस लौट रही थी. शाम करीब 7:20 बजे जब एंबुलेंस मोती बाग फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया. देखते ही देखते एंबुलेंस में आग फैल गई. आग बढ़ने के दौरान अंदर रखा ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.



घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात रोक दिया था, जिससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। बाद में आग बुझने के बाद सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिलेंडर फटने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. धमाके के कारण पास खड़ी एक बाइक में भी आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई. पुलिस और दमकल विभाग की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है.फिलहाल पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते एंबुलेंस स्टाफ बाहर निकल गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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