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दिल्ली: मोती बाग फ्लाईओवर के पास एम्बुलेंस में लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, मची अफरातफरी

चलती एंबुलेंस में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मोती बाग फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सफदरजंग अस्पताल की एक कैट एंबुलेंस में अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद एंबुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. हादसे में पास खड़ी एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ.



दमकल विभाग के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल की कैट एंबुलेंस मरीज को समालखा छोड़कर वापस लौट रही थी. शाम करीब 7:20 बजे जब एंबुलेंस मोती बाग फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया. देखते ही देखते एंबुलेंस में आग फैल गई. आग बढ़ने के दौरान अंदर रखा ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.