लखनऊ के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए फ्लैट से कूदी महिला की मौत, पति-बेटी घायल

गाजीपुर के रविन्द्रपल्ली स्थित रोहतास अपार्टमेंट में लगी आग, बेटी को फायर ब्रिगेड ने बचाया

निदा रिजवी की मौत.
निदा रिजवी की मौत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 1:25 PM IST

लखनऊः राजधानी के गाजीपुर थाना क्षेत्र में रविन्द्रपल्ली स्थित रोहतास अपार्टमेंट में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक फ्लैट की खिड़कियों से आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं. आग के घेरे में फंसी महिला अपने आप को बचाने के लिए फ्लैट छत से नीचे छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पति और बेटी भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सूचना पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौतः एसीपी अनिरुद्ध विक्रम सिंह, रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 74 में सैय्यद मोहम्मद अम्मार रिजवी अपने परिवार के साथ रहते हैं. सोमवार की सुबह करीब 7:00 बजे अचानक फ्लैट में भीषण आग लग गई. आग की लपटों और धुएं से घिरी निदा रिजवी (45) जान बचाने के लिए खिड़की की ओर भागीं और नीचे कूद गईं. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण निदा को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

फायर ब्रिगेड ने बेटी को बचायाः वहीं, पति अम्मार रिजवी (50) भी झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. 20 वर्षीय बेटी जारा रिजवी को फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. एसीपी अनिरुद्ध विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही गाजीपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. अपार्टमेंट में फंसे अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घंटों की मेहनत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

