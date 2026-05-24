बुलंदशहर में खुर्जा थाना परिसर में लगी आग; 100 से ज्यादा वाहन जलकर राख, तार टूटने से हुआ शॉर्ट सर्किट
सीओ शोभित कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिजली का तार टूटने से शॉर्ट सर्किट हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 8:10 PM IST
बुलंदशहर : जनपद के थाना खुर्जा देहात परिसर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना परिसर के मालखाना यार्ड में रविवार को भीषण आग लग गई. बिजली का हाईटेंशन तार टूटकर गिरने की वजह से यार्ड में खड़े करीब 100 से ज्यादा वाहनों में देखते ही देखते आग लग गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर थाना परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.
जानकारी के अनुसार, खुर्जा देहात थाने के यार्ड में विभिन्न मुकदमों से संबंधित जब्त किए गए वाहन और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां खड़ी थीं. दोपहर के समय अचानक यार्ड के ऊपर से गुजर रहा बिजली का एक तार टूटकर इन वाहनों पर गिर गया. भीषण गर्मी के कारण वाहनों के टायर ने तुरंत आग पकड़ ली. देखते ही देखते 100 से अधिक दोपहिया और चार पहिया वाहन धू-धू कर जलने लगे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर और आस-पास के फायर स्टेशनों से दमकल की पांच गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में फायर फाइटर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग को बुझाना शुरू किया. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
सीओ शोभित कुमार ने बताया कि "खुर्जा देहात थाना परिसर के यार्ड में खड़े वाहनों में आग लगने की सूचना मिली थी. यह सभी वाहन मुकदमों और एक्सीडेंट से संबंधित थे, जो यहां डंप किए गए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिजली का तार टूटने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे यह हादसा हुआ है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया है. किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है. नुकसान का आकलन किया जा रहा है."
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