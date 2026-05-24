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बुलंदशहर में खुर्जा थाना परिसर में लगी आग; 100 से ज्यादा वाहन जलकर राख, तार टूटने से हुआ शॉर्ट सर्किट

बुलंदशहर में खुर्जा थाना परिसर में लगी आग ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : जनपद के थाना खुर्जा देहात परिसर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना परिसर के मालखाना यार्ड में रविवार को भीषण आग लग गई. बिजली का हाईटेंशन तार टूटकर गिरने की वजह से यार्ड में खड़े करीब 100 से ज्यादा वाहनों में देखते ही देखते आग लग गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर थाना परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. बुलंदशहर में खुर्जा थाना परिसर में लगी आग (Video credit: ETV Bharat)